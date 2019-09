von Petra Wunderle

Drei Tage lang hieß es bei den „Märkten Rheinfelden“ wieder flanieren, shoppen und genießen. Der Hamburger Fischmarkt mit seinen Marktschreiern sorgte dabei für ein besonderes Einkaufserlebnis. Auch die weiteren Aussteller bei der Traditionsveranstaltung lockten zahlreiche Besucher an, ebenso die geöffneten Geschäfte am Sonntag.

Am Samstag verwöhnt schönes Herbstwetter die Besucher und Aussteller vom Oberrheinplatz durch die Fußgängerzone bis zum Friedrichplatz. Das passt besonders gut zum Verkaufsstände-Bereich auf dem Oberrheinplatz mit seinem besonderen Flair, einer Mischung aus italienischem Markt und orientalischem Basar. Am Sonntag ist das Wetter eher durchwachsen.

Von Käse-Heiko bis Wurst-Herby

Auf dem Friedrichplatz buhlen wieder die Marktschreier auf unverwechselbare Weise um ihre Kunden – Nudel-Kiri, Käse-Heiko, Knabber-Paul, Bananen-Fred und Wurst-Herby haben stets einen frechen Spruch auf den Lippen und versuchen, den Besuchern die Konkurrenten madig zu machen und ihre eigene Ware körbeweise unter das Volk zu bringen.

Marktschreier geben alles

Der Fischmarkt ist vor allem am Samstag um die Mittagszeit ein beliebtes Ziel der Besucher. Das Vorgehen der redegewandten Marktschreier ist schlau: Sobald etwa Nudel-Kiri seine vollen Tüten an den Mann gebracht hat, ist der Nachbar, in diesem Fall Käse-Heiko, an der Reihe. So geht das ringsum mit dem kulinarischen Großangebot.

„Zu den Nudeln noch ein bisschen Käse, und weil ich heute so gute Laune habe, Galbani gratis dazu“, lockt der blonde Käse-Heiko, der sich für den absoluten Frauentyp hält. Bananen-Fred versucht scherzhaft, die Konkurrenz schlecht zu reden: „Ich bin immer nett und sage euch, 20 Euro für die Nudeln, beim Discounter kostet die Packung 35 Cent.“ Auch, wenn gerade mal nicht so viel los ist, geben die Marktschreier keine Ruhe. „So hübsche Mädels und so geizig“, ruft Wurst-Herby zwei vorbeischreitenden jungen Frauen nach.

Besucherandrang ist groß

Rheinfelden ist dennoch ein gutes Pflaster für die Marktschreier und manche Besucher schreiten mit mehreren voll bepackten Tüten von dannen. „Das macht richtig Spaß, hier einzukaufen“, ist sich ein Ehepaar einig. Ordentlich eingekauft wird auch an den restlichen Ständen der „Märkte Rheinfelden“ – das lassen zumindest die vielen vollbepackten Tüten vermuten, mit denen die Passanten in der Innenstadt am Samstag unterwegs sind.

Auch an den anderen Ständen kauften die viele Menschen ein... | Bild: Petra Wunderle

... und gingen mit vollen Türen heim. | Bild: Petra Wunderle

Veranstalter sind zufrieden

Und auch am Sonntag, als die Sonne nicht mehr vom Himmel lachte man zeitweise sogar den Regenschirm aufspannen musste, war nochmal richtig was los. Die Geschäfte, die sich am verkaufsoffenen Sonntab beteiligten, waren proppenvoll mit Kunden. Die Parkplätze direkt in der Stadt und im Rathausparkhaus waren zugestellt, an den Autokennzeichen war erkennbar, dass auch Besucher über Rheinfelden hinaus und vor allem über die Grenze hinweg gekommen waren.

Märkte-Konzept geht auf

„Drei Tage erhöhter Kundenaufwand, das Märkte-Konzept kommt sehr gut an. Die Rheinfelder Märkte sehe ich als Selbstläufer. Es erlaubt uns, am Sonntag die Geschäfte zu öffnen und es beweist, dass wir an den Sonntagsverkäufen auch weiterhin festhalten werden“, sagt Frank Sattler, Vorstand des Gewerbevereins, beim abschließenden Pressegespräch am Sonntag.

Auch die ansässigen Händler merken diesen positiven Effekt. „Der Handel engagiert sich mehr und auch andere Geschäfte, wie zum Beispiel die Gastronomie, profitieren ebenfalls von den Innenstadtveranstaltungen mit verkaufsoffenem Sonntag“, so Sattler.

Kevin Strittmatter, Geschäftsführer der Veranstalter-Firma Süma Maier, weiß von den Fischmarkt-Teilnehmern und den Marktstandbetreibern auf dem Oberrheinplatz: „Die Händler sind sehr zufrieden, sie sagen, Rheinfelden hat eine starke Kaufkraft“. Insgesamt beteiligten sich 25 Markttreibende an der inzwischen dritten Auflage der „Rheinfelder Märkte“, genauso viele wie in den vergangenen Jahren.