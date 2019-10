von Claudia Gempp

Bei goldenem Oktoberwetter trafen sich beim Aktionstag des Dinkelbergmuseums Minseln viele gut gelaunte Besucher auf dem idyllischen Hof hinter dem Rathaus. Engagierte Mitglieder des Fördervereins Dinkelbergmuseum, eine Abordnung der Dinkelberger Landfrauen und andere Helfer waren unermüdlich für ihre Gäste im Einsatz. Mittendrin Fördervereinsvorsitzende und Ortsvorsteherin Eveline Klein. Sie zeigte sich „begeistert“ vom Anblick der „gut besetzten Tische und der unkomplizierten Atmosphäre, es ist einfach perfekt“, meinte sie auch wenn sich hinter dem fröhlichen Treiben ein Problem verbirgt.

Zur Vorgeschichte

Seit der Eröffnung im Jahre 2000 hat das Dinkelbergmuseum Minseln unter dem Dach des Rathauses einen festen Platz in der Reihe kultureller Angebote in der Umgebung. Es zeigt überwiegend Exponate aus der bäuerlichen Lebens- und Arbeitswelt der Dinkelbergbewohner. Neben der Dauerausstellung gibt es aber noch mehr, was an längst vergangene Zeiten erinnert: Einen Museumsschopf, wo landwirtschaftliche Großgeräte von dem oft mühsamen Arbeiten der Bauern erzählen. Gleich daneben im Museums-Stüble kann neben umfangreichem Zimmermanns-Werkzeug und anderen handwerklichen Geräten eine komplette Schuhmacherwerkstatt bestaunt werden.

Museumsschopf und Museumsstüble

Bis zum kleinsten Detail, wie die ausgetretenen Schuhe des Bauern oder den Sohlennägeln ist alles vorhanden, so dass man im Geiste fast das Klopfen des Schuhmachers zu hören meint. Museumsschopf und Museums-Stüble standen im Mittelpunkt des Aktionstages und das aus einem besonderen Grund: Der Fokus habe bisher immer auf dem Ausstellungsraum im Dachgeschoss gelegen. Da dort jedoch wegen des fehlenden zweiten Rettungsweges seit einiger Zeit die Tür für Besucher geschlossen bleiben muss und somit auch keine größeren Veranstaltungen stattfinden können, „haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und unsere Aktivität nach draußen verlegt“, betonte die Ortsvorsteherin.

Ortsvorsteherin Eveline Klein (rechts) engagierte sich mit beim Buttermachen. | Bild: Claudia Gempp

Sie habe sogar schon Formulierungen gehört wie „das ehemalige Dinkelbergmuseum“ und das habe sie „sehr getroffen, aber wir versuchen das Beste, die schwierige Zeit bis zum Bau des zweiten Fluchtwegs zu überbrücken, denn uns gibt es durchaus noch!“ Das zeigte sich am Sonntag auf sympathische und einladende Weise. Zur großen Freude der Besucher war sogar der Ausstellungsraum im Obergeschoß zugänglich – gut bewacht von drei Feuerwehrmännern der örtlichen Abteilung, die sich für den dreistündigen verantwortungsvollen Dienst „gleich bereit erklärt haben“, lobte die Ortsvorsteherin.

Historische Schätze

Viele nutzten die Gelegenheit und stiegen die vielen Stufen hinauf ins heimelige Museum, wo eine Vielzahl liebevoll zusammengetragener historischer Schätze die Besucher mitnimmt auf eine Zeitreise in die Vergangenheit, ergänzt durch überlieferte Bilder und spannende Informationen. Begeisterte Besucher war auch Katja Fingerlin mit ihrer Mutter, weil, wenn man schon in Minseln wohnt, das Dinkelbergmuseum besucht haben sollte, meinte die junge Frau. Während andere, besonders auch Kinder im Museums-Stüble fasziniert die eindrucksvollen Maschinen des Schuhmachers betrachteten, erklärte der 84-jährige Erich Trüby, Gründungsmitglied des Fördervereins und früherer Zimmermanns-Meister voller Stolz die alten Hobel, die er zum Teil während seiner Lehrzeit selbst benutzt habe.

80-jährige Rita Moser erinnert sich

Es sei wichtig, meinte Trüby derlei Dinge zu zeigen, weil viele junge Leute gar nicht mehr wissen wie und wofür sie verwendet wurden. Im Freien erinnert sich derweil die 80-jährige Rita Moser beim Anblick eines imposanten alten Waschkessels, dass man früher bei ihr zuhause darin sogar „Herdöpfel“ gekocht habe. Milch schütteln, drehen, stampfen, kneten hieß es bei der Herstellung von Butter, wo auch Eveline Klein fleißig dabei war und „Butter-Kommandant“ sowie Vorsitzende der Landfrauen Christel Suhr ihre umfangreichen Kenntnisse auf diesem Gebiet an die Besucher weitergab. Groß war die Begeisterung, als sich die sorgsam bearbeite Butter schön geformt aus dem nostalgischen Holzmodel löste. Angereichert mit frischen Kräutern und dazu herzhaftes Bauernbrot. Da griff jeder gerne zu. Genauso wie beim leckeren Kuchen.

Das Museum

Das Dinkelbergmuseum im Dachgeschoss des Rathauses zeigt überwiegend Exponate aus dem bäuerlichen Leben. Schwerpunkt ist die Landwirtschaft, gezeigt werden Exponate, die in früheren Zeiten im alltäglichen Leben auf dem Dinkelberg verwendet wurden. Größere Ausstellungsstücke stehen im Museumsschopf hinter dem Rathaus, im Museums-Stübli ist eine komplette alte Schuhmacherwerkstatt untergebracht. Das Dinkelbergmuseum ist in der Regel am letzen Sonntag eines Monats in von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet.