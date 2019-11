von Ingrid Böhm

Herbst ist Laubzeit. Immer noch fallen Blätter von Bäumen in Parks, an Rad- und Gehwegen und in Schulhöfen. Das bedeutet Arbeit bis Mitte Dezember für die Mitarbeiter im Gärtnerbetrieb der Technischen Dienste. Am Tag rechnet Gärtnermeister Hans-Georg Bruttel durchschnittlich mit 50 Kubik. Über den gesamten Herbst sammeln sich gut 500 Kubikmeter auf. So ein zehn Meter hoher Turm lässt sich nicht im Betriebshof lagern. Das meiste landet in der Kompostanlage Lützelschwab in Minseln als Annahmestelle des Landkreises.

Laub ist allerorten zu beseitigen. | Bild: Ingrid Böhm

Seit Anfang November sind Laubbläser im Einsatz und Saugfahrzeuge. Für den Technischen Dienst geht es dabei an erster Stelle darum, dafür zu sorgen, dass Radwege nicht durch nasses Laub rutschig und gefährlich sind. Die Sicherungspflicht spielt auch auf den Schulhöfen eine wichtige Rolle, damit keine Unfälle passieren.

Rheinfelden Klimawandel stresst Bäume – auch in der Stadt Das könnte Sie auch interessieren

„Dass Laub einen ökologischen Wert besitzt, Insekten und anderen Tieren eine Möglichkeit zum Überwintern bietet, ist Bruttel durchaus bewusst. Doch ganz so einfach lasse sich dieser Aspekt nicht verwerten, meint er. Denn wenn dichtes Laub den Rasen bedecke, dann stelle das auch ein optisches Problem dar, vor allem aber leide das Gras darunter, weil es keine Luft bekommt. Gerade in diesem Herbst sei der Rasen in den Grünanlagen nochmals durch die Nässe gewachsen und müsse deshalb noch gemäht werden.

Rheinfelden Viele, viele bunten Blumen: In der Stadtgärtnerei gedeiht der Frühlingsschmuck Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem gibt er zu bedenken, dass ein Sturm, der über die Fläche fegt, alles wieder auf die Straße blase, womit dann gar nichts gewonnen sei. Dennoch versucht der Technische Dienst „nicht alles sauber zu machen“, sagt Bruttel. Der ökologische Aspekt sei Thema, doch dieser Prozess müsse noch wachsen. Immerhin putze man schon längst nicht mehr „den hintersten Winkel aus“. Bruttel hält es für denkbar, dass neue Modelle in Zukunft berücksichtigt werden.

Rheinfleden Besondere Baumpflege gegen Klimawandel Das könnte Sie auch interessieren

Bereits wird schon in kleinen Mengen der Einbau von Laub in Rabatte gepflegt. Ein Versuch, Laub auch zum Verrotten auf dem Betriebshof zu lagern, gilt allerdings als gescheitert. Das liege laut Bruttel am fehlenden Lagerplatz für große Mengen, aber auch an „Reklamationen wegen des Verrottungsgeruchs“.

Regeln für Laubsaugen Je nach Modell erzeugen Laubsauger oder -bläser mehr als 110 Dezibel und sind damit lauter als so mancher Presslufthammer und die meisten Kreissägen. Deshalb dürfen die Geräte nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz auch nur an Werktagen zwischen 9 und 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr zum Einsatz kommen. Geräte mit dem EG-Umweltzeichen CE dürfen hingegen werktags zwischen 7 und 20 Uhr eingesetzt werden. Teilweise gibt es regionale Unterschiede. Wer sich nicht daran hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Dadür kann laut Bußgeldkatalog eine Geldstrafe von bis zu 5000 Euro verhängt werden. Geräte mit Stromanschluss sind leiser als Modelle mit Benzinmotor.

Umso mehr freut es die Stadtgärtnerei, dass die Aktiven im gemeinschaftlichen „Stadtgärtle“ der Metzgergrube immer mal wieder für ihre Arbeit „im großen Stil“ Laub abnehmen, dort mehr zu machen, kann sich Bruttel vorstellen.

Kompostanlage Minseln

Aktuell heißt der Partner erstmal Kompostanlage Minseln. Ewald Lützelschwabs Betrieb hat zum zügigen Transport eine 40 Kubikmeter Container im Betriebshof Güterstraße stehen, der geholt wird. Wenn der städtische Laubsammelwagen auf dem Dinkelberg unterwegs ist, liefert er direkt ab. Das Laub wird geschreddert und kompostiert. Die Anlage ist für den Landkreis (Abfallwirtschaft) Partner als Annahmestelle für Grünabfälle. Ab drei Kubikmeter in der Fuhre zahlt die Stadt dort 6 Euro, eine Ladung bis 3 Kubikmeter ist kostenlos. Viel verdienen lasse sich damit aber nicht, sagt Lützelschwab, der Komposterlös decke gerade mal acht bis zehn Prozent der Kosten.