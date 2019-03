von Danielle Hirschberger

Alle sind gekommen zur ersten Latschari Schlagernacht im Campus am Schmutzige Dunnschtig. „Wir Rheinfelder müssen zusammen halten und die Fasnacht in die Stadt tragen“, äußerte der Vorsitzende der Guggenmusik d’Maximale Stefan Bozic am Mikrofon. Dies ist den Latscharis mit ihrem jungen Vorsitzenden Stefan Frech gelungen. Es wurde eine temperamentvolle, wunderbare Nacht.

Andreas Mankse führt das Ensemble an

Die Latschari-Musik unter der Leitung des Allrounders Andreas Manske heizte den Fasnächtlern so richtig ein. Da wurde geschunkelt, getanzt, aus voller Kehle gesungen. Die Stimmung im Saal war schnell ausgelassen und fröhlich, einfach super. Den ersten Auftritt hatten die "Ohräquäler" unter der musikalischen Leitung von Philipp Schäuble. In ihrem Repertoire fehlte auch das Ständchen zum Geburtstag nicht, Latschari Marius Bick und andere wurden gefeiert.

Stadtmusik mischt im Reigen mit

Die Dinkelberg Schrate wurden begleitet von einer Abordnung der Stadtmusik mit deren Vorsitzenden Michael Schuhmacher. Mit Masken und Fell tanzten die schaurigen Figuren leichtfüßig durch den Saal und rissen die Feiernden mit sich. Die Schmugglergilde Warmbach war mit Guggenmusik und einer großen Abordnung Maskenträger am Schmutzig Dunnschtig durch die Stadt gezogen. Ihre Schunkelmelodien, gespielt unter der Leitung von Daniel Schwarz, gefielen dem Publikum.

Elvis und der OB, wie gehört das zusammen?

Unter den fröhlichen Fasnächtlern im Saal waren auch Aktive anderer Gruppen wie "Höllhooge Bruet", Berggeister Nollingen oder Frosche Clique Minseln. Eine Kopie von Elvis Presley wurde erst auf den fünften Blick als OB Klaus Eberhard enttarnt. Edgar Hanser im mittelalterlichen Outfit war umgeben von Froschen, für die er einen Marsch geschrieben hatte. Die Anwesenden genossen den unbeschwerten Abend mit fetziger Musik.

Bild: Danielle Hirschberger

Michael Birlin übernimmt die Ehrungen

Schon am Tag zuvor hatten die Latscharis den Saal dekoriert, jetzt standen die Männer hinter den Theken und sorgten für das Wohl ihrer zahlreichen Gäste. Auch Geburtstagskind Marius Bick arbeitete unermüdlich an der Bar. „Das ist keine Arbeit. Wir machen das gerne für die Fasnacht“, sagten die Männer aller Altersstufen. Ab 16 Jahren kann ein Mann Latschari werden, Frauen gibt es nicht. Klaus Rombach und Martin Schmidt wurden für 15-jährige Treue geehrt, Dennis Grun erhielt den Jahresorden für besondere Verdienste und Marius Bick musste mal wieder auf die Bühne, weil er den 25. Geburtstag feierte. Oberzunftmeister Michael Birlin und Zunftmeister Andreas Walter nahmen die Ehrungen vor.

D'Maximale bilden den fulminanten Abschluss

Den fulminanten Abschluss der Guggenmusiken bildeten die Maximale unter der Leitung von Max Spitznagel. „Am Rosenmontag bin ich geboren . . .“, und das Publikum sang aus voller Kehle begeistert mit. Mit akrobatischen Einlagen und gut gewählten Musikstücken („. . . Du hast mich 1000 Mal belogen“) beflügelten die Musiker die Fasnächtler.