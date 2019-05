von Ingrid Böhm-Jacob

Immer wieder sorgen Grundstücke in der Stadt für Ärger, weil die Nachbarn erleben, dass sich Besitzer nicht um den Unterhalt kümmern. Schnell werden Vermüllung, Sicherheit und unhygienische Verhältnisse zum Thema, und die Stadtverwaltung ist gefordert. So verhält es sich auch mit dem Anwesen Schillerstraße 1. Dort sehen Anlieger mit Sorge, dass Kinder und Jugendliche in der zum Abriss stehenden Villa unterwegs sind. Von unhaltbaren Zuständen ist die Rede. Allerdings ist es nicht so einfach, die Lage in den Griff zu bekommen, denn abriegeln geht nicht.

Kante gegenüber Investor zeigen

„Kante zeigen gegenüber dem Investor“, fordert Gustav Fischer (SPD) die Verwaltung auf, denn im Beirat Kernstadt kocht das Thema gerade wieder auf. „Da tanzen die Ratten Tango“, schildert der Kommunalpolitiker plastisch, was sich abspielen soll. Er kann es nicht verstehen, dass sich die Stadt „wie ein Ochse an der Nase“ herumführen lasse , wo Hygiene und Sicherheit auf dem Spiel stehe. Dass die Stadt hier resigniere, lässt der Oberbürgermeister nicht gelten. Wenn die Verwaltung von problematischen Vorgängen höre, „gehen wir dem nach“, erklärt Klaus Eberhardt. Von den geschilderten Zuständen sei aber bisher nichts bekannt. Für den Leiter des Ordnungsamts Dominic Rago handelt es sich bei den Klagen um ein bekanntes Thema seit 2018, erklärt er auf Nachfrage.

Ordnungsamt mehrfach initiativ

Das Ordnungsamt habe mehrfach Initiative ergriffen und auch einen Ansprechpartner über den Investor im Freiburger Raum. Der Besitzer, dessen Wohnungsbauvorhaben im Anschluss an Aldi in der Güterstraße heftig diskutiert wurde, habe auf die Appelle bisher reagiert und den Zugang von der Straße zunächst geschlossen. Nach dem aktuellen Ortstermin vom Dienstagmorgen wird die Stadt nun aber den Druck erhöhen, lässt Rago wissen.

Grünbewuchs und Vermüllung sind Themen

Der Eindruck vor Ort erfordere Maßnahmen. Zunächst gehe es um den starken Grünbewuchs auf den Gehweg hinaus. Hier wird die Stadt einen Rückschnitt verlangen. Ebenfalls Thema ist die Vermüllung. In der Vergangenheit, so Rago, habe der Rattenbekämpfer dort keine Problemlage feststellen können, aber er werde jetzt erneut kontrollieren. Müll sieht Rago aber in jedem Fall, weil sich Essensreste auf dem Gelände befinden und mehr. Die Forderung lautet deshalb, für einen „hygienisch einwandfreien Zustand“ zu sorgen, der mit dem Infektionsschutzgesetz im Einklang steht. Geschieht dies nicht innerhalb der nächsten 14 Tage, wird ein Ordnungsgeld fällig. Rago zeigt sich aber zuversichtlich, dass der Aufforderung nachgekommen wird.

Das Grün zum Gehweg muss weg. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Betreten des Grundstücks nicht zu verhindern

Schwieriger ist der Wunsch vieler zu erfüllen, ein Betreten des Grundstücks zu verhindern. Rago weist darauf hin, dass es grundsätzlich Recht des Eigentümers sei, das Areal offen zu lassen. Wer sich auf privates Gelände begebe, mache dies auf eigene Gefahr und begehe zudem Hausfriedensbruch. Dennoch wird das Ordnungsamt dazu auffordern, die längst verrosteten Tore und Türen zu schließen. Diese Bitte habe die Verwaltung laut Rago bereits im vergangenen Jahr ausgesprochen, aber man „kann man nicht rund um die Uhr das Grundstück bewachen“.

Da das dreistöckige Wohnhaus so baufällig ist, dass unlängst ein Fensterrahmen aus der dritten Etage in den Hofbereich gefallen ist, wird auch geprüft, ob einzelne Fenster zugemacht werden müssen.

Appell an die Eltern und die Aufsichtspflicht

Rago kann die öffentliche Aufregung um den Zustand des Anwesens gut verstehen, denn schön sei der Anblick nicht. Dennoch habe der Einfluss der Kommune darauf Grenzen. Deshalb appelliert Rago an Eltern und ihre Aufsichtspflicht. Sie haben darauf zu achten, dass Kinder und Jugendliche auf dem Gelände „nichts zu suchen“ haben. Dass herrenlose Grundstücke als Abenteuerspielplatz besonders anziehend sind, ist bekannt. Werden die Missstände in der gesetzten Frist nicht beseitigt, werden Firmen beauftragt, die den Grünschnitt machen und den Müll entsorgen. Die Rechnung geht dann an den Eigentümer.

Baugenehmigung ist schon erteilt

Bei dem handele es sich, auch wenn behauptet wird, dass ein Investor dort dem anderen die Klinke in die Hand gebe, immer noch um den gleichen, der im Sommer 2018 seine Neubaupläne im Rathaus vorgestellt hat. Bauamtschef Wolfgang Lauer erwartet, dass mit dem Neubauprojekt demnächst begonnen wird. Die Baugenehmigung sei erteilt, heißt es.