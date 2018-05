Rheinfelden Kunst von Vater und Sohn Fritz und Arnold Schneider ist im Doppelpack im Haus Salmegg zu sehen

Das Kulturamt zeigt bis 26. August im Haus Salmegg Werke von Fritz und Arnold Schneider, die die Stadt Rheinfelden künstlerisch geprägt haben.

An zwei Künstler, die im 20. Jahrhundert in Rheinfelden Bedeutendes geschaffen haben, erinnert die neue Ausstellung des Kulturamts im Haus Salmegg. Die Doppelschau unter dem Titel „Fritz und Arnold Schneider – Wie die Kunst nach Rheinfelden kam“ gibt einen Einblick in das Leben und Werk von Vater und Sohn vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund.

„Eine hochspannende Ausstellung“ nannte Bürgermeisterin Diana Stöcker diese Begegnung mit dem Lebenswerk des Grafikers, Kunst- und Kirchenmalers Fritz Schneider und des Malers und Bildhauers Arnold Schneider. Ermöglicht wurde diese durch „eine beachtliche Liste an privaten Leihgebern“, die aus ihrem Besitz Gemälde, Skulpturen und andere Objekte zur Verfügung gestellt haben.

Vorbereitet hat die Ausstellung Martina Schilling, Mitarbeiterin im Kulturamt. Für die besondere Präsentation und räumliche Gestaltung dieser Retrospektive zeichnet Elisabeth Veith verantwortlich. In den Räumen werden die künstlerischen und biografischen Wege und das Schaffen von Vater und Sohn anhand von Bildern, Zeichnungen, Grafiken, Skulpturen, Fotos und Texttafeln und anschaulich nachgezeichnet. Die Ausstellung ist in das Projekt „Zeitenwende 1918/19“ des Netzwerks Museen eingebunden.

Die Veränderungen am Ende des Ersten Weltkriegs hatten auch gravierenden Einfluss auf das Leben der Familie Schneider, wie Kuratorin Martina Schilling erläuterte. Der 1875 in der Pfalz geborene Fritz Schneider zog zusammen mit seiner Ehefrau Katharina 1905 ins damalige Reichsland Elsass-Lothringen, da er den Auftrag zur Ausmalung des Justizpalastes in Metz erhalten hatte. 1908 stand die Ausmalung des Kaiserpavillons im Hauptbahnhof von Metz an, und 1914 wurde Schneider Atelierchef und Bühnenbildner am dortigen Stadttheater. Auch während des Ersten Weltkriegs blieb die Familie in Metz, nach der Einberufung 1916 konnte der Kunstmaler wieder ans Stadttheater zurückkehren.

Urenkelin erzählt von der Familie

In vielen Bildern, so Martina Schilling, habe Fritz Schneider die Schrecken des Ersten Weltkriegs verarbeitet. Als sich der Maler nach Ende des Kriegs zwischen der deutschen und französischen Staatsbürgerschaft entscheiden musste, zogen die Schneiders zunächst in die Nähe von Lahr, dann 1923 nach Rheinfelden. In der aufstrebenden Industriestadt fand Fritz Schneider Arbeit in einem Malergeschäft und machte sich 1927 mit einem eigenen Geschäft für Kunstgewerbe, Malerei, Bildhauerei und Graphik selbstständig.

Als gebildete und weltoffene Menschen fanden die Schneiders sehr schnell Zugang in der Stadt. Der zweitälteste Sohn Arnold, geboren 1908, hatte das künstlerische Talent des Vaters geerbt. Nach einer Holzbildhauerlehre besuchte er die Kunstgewerbeschule Basel und studierte an der Hochschule für Bildende Kunst in Karlsruhe.

Näheres über die Geschichte der Familie erfuhren die Vernissagebesucher von Christine Weber-Fehlmann, der Urenkelin von Fritz Schneider. Sie nahm die Zuhörer mit auf eine Zeitreise und schilderte in persönlichen Worten das Leben ihrer Urgroßeltern in Metz, deren Trauma, die Heimat verlassen zu müssen, den schwierigen Umzug und das Ankommen in der neuen Heimat Rheinfelden, wo sich das Malergeschäft gut entwickelte. „Er war ein Künstler feinster Art, aus jener alten Schule, die so langsam dahinschwindet“, hieß es in einem Nachruf.

Sein Sohn Arnold sei nach den Studienjahren nach Rheinfelden zurückgekommen, habe hier seine künstlerische Laufbahn begonnen und sich weiter etabliert, habe an Kunstausstellungen in ganz Europa teilgenommen. Weber-Fehlmann erinnerte an die Kunst am Bau und im öffentlichen Raum, die Arnold Schneider in Rheinfelden geschaffen hat: die Sgraffito-Arbeiten und Wandgemälde an Wohnhäusern der heutigen Wohnbau und beim Bürgerheim, die es in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr gebe, den Brunnen an der Goetheschule, der „schon bessere Tage gesehen“ habe und die Bronzefigur im Innenhof der Realschule, für die sein jüngster Neffe Modell gestanden habe.

In Figurenbildern, Porträts, Landschaften und Skulpturen ist Schneiders prägnante Formensprache eindrücklich zu sehen, seine Auseinandersetzungen mit dem Symbolismus, mit der Neuen Sachlichkeit und mit kubistischen Anklängen. Auch die prägenden Figuren wie der Latschari, die der 1992 verstorbene Arnold Schneider für die Fasnacht in Rheinfelden entworfen hat, sind Gegenstand dieser Ausstellung, die zwei große Künstler einer Familie würdigt.

Die Ausstellung ist bis 26. August zu sehen immer samstags, sonntags und feiertags jeweils von 12 bis 17 Uhr.