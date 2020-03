von Heinz Vollmar

Der Stadtmarketingverein Pro Rheinfelden will auch weiterhin die Attraktivität von Rheinfelden fördern und die Geschäftswelt bei ihrem Bestreben unterstützen, den sich ändernden Kundenwünschen Rechnung zu tragen. Dies wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung deutlich.

Der Vorsitzende von Pro Rheinfelden, Dietmar Baum, teilte auf der jüngsten Hauptversammlung mit, dass das Jahr 2019 im Wesentlichen von den Aktivitäten in den Arbeitskreisen geprägt worden sei. Beispielhaft nannte er das Engagement zugunsten des Eichsler Umgangs, die 3000-Schritte-Aktionen sowie den Arbeitskreis Innenstadt.

Social Media für Werbezwecke

Ein besonderes Augenmerk sei darüber hinaus dem Thema „Social Media“ gewidmet worden, um den Nutzern zu ermöglichen, sich im Internet zu vernetzen, sich untereinander auszutauschen und um mediale Inhalte, so auch zu Werbezwecken attraktiv in Szene zu setzen. Man habe diesbezüglich auch einen Social-Media-Kurs bei der VHS angeregt, der regen Zuspruch fand.

Bereits zum Jahresende 2019 hätten insgesamt 24 Geschäfte Online-Advents-Angebote geschaltet, was als großer Erfolg gewertet werden müsse, so der Vorsitzende von Pro Rheinfelden.

Über die 3000-Schritte-Rundgänge informierte bei der Versammlung Gabriele Birlin-Pflüger. Die Veranstaltungsreihe erfreue sich nach wie vor großer Beliebtheit und sei auch auf Landesebene im Rahmen des Tags des Bürgerengagements gewürdigt worden. Weiter berichtete sie von einer Bachputzete am Nollinger Dorfbach sowie an einen gemeinsamen Backtag im Rheinfelder Familienzentrum. An den Eichsler Umgang erinnerte Reinhard Börner. Er versprach, dass es den Umgang auch weiterhin geben werde. Man denke aber darüber nach, die Organisation zu einem späteren Zeitpunkt an einen Verein abzugeben.

Weitere Informationen betrafen bei der Mitgliederversammlung die Arbeitskreise Tschamberhöhle, den Freundeskreis Mouscron, die Wirtevereinigung und den Arbeitskreis Themenfindung. Dietmar Baum erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Pro Rheinfelden auch weiterhin bemüht sei, weitere Arbeitskreise zu gründen.

Runder Tisch entwickelt Ideen weiter

Das Thema Social Media soll jedenfalls auch künftig weiterentwickelt werden, so vor allem die Internetaktivitäten für die Rheinfelder Geschäftswelt. Entsprechende Möglichkeiten biete auch ein offener Mittagstisch, der jeweils am ersten Mittwoch eines Monats in der Gaststätte „1456 Arber“ stattfindet. Ein Runder Tisch, der für alle Interessierten offen steht, lade außerdem zwei bis dreimal pro Jahr zum Mitmachen ein, so Dietmar Baum in seinen Ausführungen. In diesem Zusammenhang erinnerte der Vorsitzende bei der Mitgliederversammlung auch an das erstellte Marketingkonzept, welches auch vom Onlinedienst Instagram unterstützt wird und für alle Beteiligten eine große Hilfe bedeute.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Dietmar Baum stellvertretende Vorsitzende: Gabriele Birlin-Pflüger; Schriftführerin: Gabi Zissel; Kassiererin: Heike Brombacher; Beisitzer: Reinhard Börner, Roland Schulz, Holger Wick und Elodie Alp; Kassenprüfer: Frank Sattler und Helga Knorr.

Der Stadtmarketingverein Pro Rheinfelden hat 38 Mitglieder und sechs Arbeitskreise. Informationen und Kontakt per E-Mail (info@pro-rheinfelden.de) oder im Internet (www.pro-rheinfelden.de).