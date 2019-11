von Heinz Vollmar

Die Kommunalwahl, die mit dem Verlust von zwei Sitzen im Gemeinderat zu Buche schlug sowie die schwierige Situation in der SPD im allgemeinen kennzeichnete die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Rheinfelden. Vorsitzende Karin Paulsen-Zenke auch von der Diskussionen über den Verbleib der SPD in der Großen Koalition sowie über die Wahl des Landesvorsitzenden. Darüber hinaus hätten die Verluste bei der Landtags-und Bundestagswahl sowie das Aufkommen der Fridays-for-Future-Bewegung auch auf die unteren Ebenen durchgeschlagen.

Rheinfelden In Rheinfelden verlieren SPD und CDU, Grüne gewinnen: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch halte man an den bisherigen Zielen, die man verfolgt habe, fest. Als wichtigste Themen nannte sie Soziales, die Mobilität, die Gesundheit sowie das Wohnen. Die vielen übrigen Themen, die Karin Paulsen-Zenke auch aus dem Gemeinderat ansprach, veranlassten sie indes zur Bemerkung, dass sie sich wünschen würde, Schwerpunktthemen herauszukristallisieren. Mit diesen Themen könnte man sich dann intensiver beschäftigen.

Teilweise heftige Diskussionen kennzeichneten die Mitgliederversammlung, als es darum ging, neue Ansätze in der Parteiarbeit sowie deren Schwerpunkte zu thematisieren. Während eines der anwesenden SPD-Mitglieder forderte, umgehend die Große Koalition zu verlassen, erwiderte SPD-Gemeinderat Alfred Winkler, wenn man das bereist getan hätte, wären viele Beschlüsse, welche SPD-Handschrift tragen auch nicht möglich gewesen.

In Bezug auf die Klimadiskussion sagte Alfred Winkler, dass die SPD endlich einen eigenen Weg in der Argumentation und im Kontext der Klimadiskussion finden müsse. Man dürfe weder die Grünen nachahmen, noch sie zu überholen versuchen. Solche Bestrebungen würden nicht dazu führen, dass auch nur ein einziger Grünen-Wähler zur SPD wechseln würde.

Gleichermaßen sprach er sich gegen jedwede Angstkampagne hinsichtlich der Klimadiskussion aus. Wörtlich sagte er, „eine Klimakatastrophe, die überall heraufbeschworen wird, gibt es in Europa nicht.“ Vehement sprach er sich außerdem gegen die Auffassung von Karin Paulsen-Zenke aus, die auch die Klimakatastrophe dafür verantwortlich machte, dass so viele Migranten aus Afrika nach Europa kommen würden.

Aus der Arbeit des Kreisverbandes berichtete der Vorsitzende Paul Waßmer. Er sprach sich dafür aus, dass die Weichen für gebührenfreie Kindergartenplätze geschaffen werden. Das entsprechende Volksbegehren sei jedoch noch in der Schwebe.

In Bezug auf die Klimadiskussion hoffe er, dass der Kreistag Lörrach den Klimanotstand ausrufen werde, was der SPD-Kreisverband auch empfohlen habe. Auf diese Weise sollte auch der Kreistag auf symbolische Weise, ein Zeichen in Bezug auf die prekäre Klimasituation setzen. Als Kreisdelegierte wurden Kevin Baumgartner, Daniele Cipriano, Süleyman Emre, Karin Paulsen-Zenke, Elke Streit und Yakub Yildiz gewählt. Ersatzdelegierte ist Stefanie Peitz.