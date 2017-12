Rheinfelden Krippenspiele an Heiligabend: Kinder sprechen im Interview über ihre Rollen

Krippenspiele an Heiligabend: Kinder sprechen im Interview über ihre Rollen

Vivienne, Lilli und Justin spielen beim Krippenspiel in der Kirche St. Felix und Regula an Heiligabend wichtige Rollen. Die drei sprechen über ihren Auftritt.

Lilli, Vivienne und Justin, ist das Euer erster Auftritt vor Publikum?

Justin: Ich habe schon vier Mal beim Krippenspiel mitgemacht. Am Anfang wollte ich keine Textrollen, weil ich noch unsicher war, aber dieses Jahr wollte ich gerne viel Text und habe eine der Hauptrollen bekommen.

Vivienne: Ich mache auch schon zum vierten Mal mit. Letztes Jahr war ich schon mal bei Tempus fugit und da haben wir auch ein Stück aufgeführt. Theaterspielen macht mir Spaß.

Lilli: Ich bin auch drei, vier Jahre schon dabei. Ich finde, die Sprechrollen sind am interessantesten.

Welche Rolle habt Ihr denn im diesjährigen Krippenspiel?

Lilli: Ich bin die Maria.

Justin: Ich bin ein Lehrer.

Vivienne: Und ich bin Josef.

Ist es schwer, in die Rollen zu schlüpfen?

Vivienne: Ein bisschen schwer ist, dass man den Text auswendig lernen und sich merken muss, wer vorher dran ist, damit man im richtigen Moment den Text sagt. Für mich ist es nicht richtig schwer, mich in die Rolle hineinzuversetzen, es ist nur schwer, so tief wie ein Mann zu sprechen.

Lilli: Das Auswendiglernen ist eigentlich leicht. Je nachdem wie viel Text man hat, ist es aber auch mal schwieriger, aber nicht wirklich schwer.

Justin: Manchmal ist es schwer, wenn man viel Text zu sagen hat und noch schauen muss, wo man stehen soll. Beim Laufen verpasst man den Einsatz, das ist dann blöd. Aber wenn man gut übt, ist es einfach.

Und wie gefallen euch Eure Rollen?

Justin: Das ist cool, wenn man als Lehrer eine Klasse hat. Ich komme am Anfang rein und die reden durcheinander, und dann muss ich für Ruhe sorgen. Ich finde es gut, dass es wieder ein neues Stück ist.

Vivienne: Ich spiele eine Rolle, die immer dabei ist. Mir gefällt, dass ich im Stück der Vater von einem Kind bin, das ganz vielen Menschen auf der Welt hilft. Ich bin froh, dass ich die Rolle habe. Zu viel Text wollte ich auch nicht, ich bin mit meiner Rolle total zufrieden.

Lilli: Ich finde meine Rolle auch toll, weil es eine der wichtigsten Rollen ist und zu viel Text habe ich diesmal auch nicht. Ich finde, die Rolle ist für mich perfekt.

Was bedeutet Euch das Krippenspiel?

Justin: Es ist schon cool, wenn man mehr über Jesus erfährt und wie das früher war. Wir haben welche in der Klasse, die haben das im Religionsunterricht nicht gewusst und das dann gelernt. Ich finde das gut, wenn man da mitmacht.

Vivienne: Ich finde es auch toll, weil es ist nicht jedes Jahr das Gleiche. Schon die gleiche Geschichte, dass Jesus auf die Welt kommt und mit den Hirten im Stall, aber es wird immer anders erzählt, diesmal mit der Schulklasse und letztes Jahr war es ein Kindergeburtstag.

Lilli: Ich finde es toll, wenn man da eine Hauptrolle spielen kann.

Und hat Weihnachten auch eine besondere Bedeutung für Euch?

Justin: Daheim feiern wir in der Familie. Wenn wir hier sind, bleiben wir noch länger zum Aufräumen in der Kirche, dann ist die Vorfreude größer. Das macht Spaß, weil man sich austauschen kann, was man kriegt. Und wenn man dann auf dem Heimweg durch die verschneite Stadt läuft, finde ich das schon cool.

Vivienne: Ich freue mich auch auf die Geschenke unter dem Tannenbaum, aber ich freue mich auch auf das Essen. Wir machen aber kein großes Menü, wir essen Raclette oder so.

Lilli: Wir feiern mit Oma und Opa. Ich finde die Geschenke schon am besten, aber ich finde es auch toll, wenn wir noch etwas zusammen spielen. Letztes Jahr habe ich für meine Familie ein Lied auf der Blockflöte gespielt.

Fragen: Horatio GollinTermin: Das Krippenspiel in der Kirche St. Felix und Regula in Nollingen findet an Heiligabend um 16 Uhr statt.

Zu den Personen

Vivienne Schindelka ist elf Jahre alt und wohnt in Nollingen. Sie besucht die Freie Evangelische Schule (FES) in Lörrach.

Justin Schindelka, Viviennes jüngerer Bruder, ist neun Jahre alt und besucht ebenfalls die FES.

Lilli Wenzelmann wohnt auch in Nollingen. Die Zehnjährige besucht die Gertrud-Luckner-Realschule in Rheinfelden.

