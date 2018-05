Rheinfelden Kriminalstatistik: Zahl der Strafttaten geht zurück

Die Polizei stellte die Kriminalstatistik für das Stadtgebiet am Donnerstag dem Gemeinderat vor. Die präventiven Maßnahmen gegen Einbrüche greifen.

Rheinfelden – Im Gegensatz zum Nachbarort Grenzach-Wyhlen, wo die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr in fast allen Bereichen zugenommen hat, ist sie in Rheinfelden zurückgegangen. Dementsprechend sahen die Gemeinderäte, denen Revierleiter Siegfried Oßwald die Kriminalstatistik für das Stadtgebiet am Donnerstag vorgestellt hat, keinen Anlass für tiefergehende Diskussionen. Dennoch nahmen die Räte einige Punkte auf.

Im Bereich Betäubungsmittelkriminalität wollte Anette Lohmann (Grüne) etwa wissen, welche Stoffe hauptsächlich konsumiert würden. Laut Oßwald ist Marihuana nach wie vor Einstiegsdroge Nummer eins, ansonsten spielten Amphetamine in vielen Verfahren eine große Rolle. Bei der Betäubungsmittelkriminalität verzeichnetet die Polizei 2017 im Stadtgebiet mit 255 Delikten zwar einen statistischen Rückgang um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; Oßwald betonte aber, dass die Dunkelziffer gerade in diesem Bereich sehr hoch sei.

Paul Renz (CDU) lobte die präventiven Maßnahmen der Polizei gegen Einbrüche, die offensichtlich Wirkung gezeigt hätten. Laut Statistik ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Rheinfelden zurückgegangen. Während von Oktober 2016 bis März 2017 80 Delikte gezählt wurden, waren es im gleichen Zeitraum in Folgejahr mit 32 Einbrüchen deutlich weniger. Oßwald betonte aber, dass Kontrollen alleine nicht der Schlüssel zum Erfolg seien. Hauptsächlich sei der Rückgang darauf zurückzuführen, dass in Weil am Rhein eine Bande gefasst wurde, auf deren Konto allein rund 5000 Einbrüche im Landkreis gingen. „Ausgangspunkt für diese Festnahme war ein aufmerksamer Bürger“, sagte Oßwald. „Die Polizei immer auf die Bevölkerung angewiesen.“

Als weiteres Thema sprach Renz Ruhestörungen im Bereich der Rheinbrückstraße durch feiernde Jugendliche an und wollte von Oßwald wissen, ob die Polizei viele Klagen von Anwohnern erhalte und welche Strategie sie gegen Ruhestörungen habe. „In diesem Bereich befindet sich ein Treffpunkt für Jugendliche, wir sind zwar präsent, aber ohne Aufenthaltsverbot können wie die Leute nur im konkreten Fall wegschicken“, so die Antwort Oßwalds. In diesem Zusammenhang sprach der Revierleiter die „sehr liberale“ Sperrzeitregelung im Sommer an, mit der er selbst auf Kriegsfuß stehe. „Das größte Problem in Sachen Ruhestörung ist es, wenn die Kneipen bis fünf oder sechs Uhr morgens offen haben.“

Ein generelles Thema schnitt Uwe Wenk (SPD) an: „Wenn die Polizei ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen soll, braucht sie Unterstützung von der Politik.“ Es komme bald eine Phase, in der viele Beamte in Pension gingen, sodass sich der Personalmangel bei der Polizei verstärken werde. „Es braucht auch politischen Druck von unten, wir müssen uns für die Polizei einsetzen“, so Wenk. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt betonte, dass die Stadt in diesem Bereich schon einiges getan habe, die Besetzung der Reviere in Südbaden jedoch ein schwieriges Thema sei. So könne und wolle das Innenministerium nicht einfach Revieren in Kreisen, in denen eine niedrigere Kriminalität herrscht, Personal wegnehmen. „Daran scheitert die Politik“, so Eberhardt.

Hannelore Nuß (SPD) fragte konkret nach der Personalsituation im Rheinfelden. Laut Oßwald arbeiteten im Revier Stand 1. April 2018 52,25 Beamte, davon drei Praktikanten. Ein Jahr zuvor waren es noch 56 Beamte, davon zwei Praktikanten.