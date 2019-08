von Petra Wunderle

Dierolf ist Yogalehrerin. Und sie ist auch Betroffene, denn im Februar 2018 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Was aber hat Yoga mit der Erkrankung Krebs zu tun?

Dierolf, die im Jahr 2010 ihre Yoga-Ausbildung startete, erklärte beim Frauen-Kultur-Frühstück: „Wenn diese Diagnose kommt, dann stoppt das Leben von 180 auf null. Aber auch beim Verlust eines geliebten Menschen oder bei Trennung kreisen die Gedanken immer um dasselbe.“ Yoga heile natürlich nicht den Krebs, aber es helfe die Nebenwirkungen – besonders die psychischen – zu lindern. Yoga, so Dierolf, schalte das Gedankenkarussell ab.

Einfache Übungen zur Entspannung

Das passiere zwar nicht von der ersten Stunde an. „Unser Gehirn braucht acht bis zwölf Wochen, bis das drin ist“, erklärte Dierolf den Frauen, die am Samstagmorgen ins Gambrinus gekommen waren.

Geeignete Atemübungen, leichte Yogapositionen und sanfte Yogaübungen sowie verschiedene Entspannungstechniken wirken sich positiv auf Begleiterscheinungen von Krankheit und Therapie aus und helfen, die Zeit der Behandlungen und die danach zu erleichtern.

Durch die Verbindung von Bewegung und Achtsamkeit würden umfassende Verbesserungen auf psychischer und physischer Ebene erreicht, Kraft und Beweglichkeit aufgebaut und das Vertrauen in den eigenen Körper bestärkt. Dabei spiele es laut der zertifizierten Trainerin keine Rolle, an welchem Punkt sich der Teilnehmer befindet: Ob gerade erst die Diagnose Krebs gestellt wurde, er sich aktuell in Behandlung befindet oder nach einer Behandlung wieder neue Kraft gewinnen möchte – Yoga könne praktisch immer praktiziert werden.

In ihrem Vortrag ging Dierolf auch auf verschiedene Studienergebnisse ein, die sich mit Krebs und Yoga befasst hätten. Neben den allgemeinen Wirkungen von Yoga, wie Erhöhung der Flexibilität der Muskeln, der Beweglichkeit und der Stärkung der Knochen, der Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Kreislauf, Atmung und Muskulatur und der Verbesserung der Lungenfunktion, wurde in Studien gezielt die Wirkung auf Krebspatienten untersucht.

Dazu zählten etwa Verbesserungen von Nebenwirkungen bei Chemotherapien, die Stärkung des Immunsystems und Senkung der Schmerzen, Reduktion von Stress, Ängstlichkeit, Depressionen und chronischer Müdigkeit, Verringerung von Stimmungsschwankungen, Übelkeit und die Verbesserung des Selbstvertrauens und der Schlafqualität sowie Reduktion von Entzündungen oder Lymphödeme.

„Die positiven Wirkungen dieser Techniken weckten in mir den Wunsch, dieses Wissen weiterzugeben und Krebspatienten auf ihrem Weg zurück ins Leben zu begleiten und zu unterstützten“, sagte Dierolf, die den Teilnehmerinnen des Frühstücks einige leichte Übungen zeigte und viele Fragen beantwortete.