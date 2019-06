von Elena Borchers

Die Wirtschaft brummt, die Region ist Zuzugsgebiet, Parkplätze werden mehr und mehr zu einem raren Gut. Aber auch Umweltfaktoren sorgen dafür, dass Unternehmen sich Konzepte zur Mobilität ihres Personal ausdenken. Roche in Grenzach-Wyhlen etwa will Mitarbeiter zum Umsteigen aufs Rad und öffentliche Verkehrsmittel animieren. Unsere Zeitung hat beispielhaft Einrichtungen in Rheinfelden befragt, wie viele Mitarbeiter mit dem Rad kommen und wie es es in Sachen Parkplätze sowie betriebliche Zuschüsse aussieht.

Evonik: „Vom Gabelstapler über Kraftfahrzeuge bis hin zum Fahrrad – das Thema Mobilität am Evonik Standort in Rheinfelden ist ein Vielschichtiges“, sagt Olaf Breuer, Standortleiter von Evonik in Rheinfelden. Zum einen gehe es dabei um die passgenaue Anlieferung von Rohstoffen und Materialien sowie den zeitnahen Versand der Waren. „Natürlich geht es aber auch um die Mobilität unserer Mitarbeiter“, so Breuer weiter. Wer mit dem Auto kommt, hat die Wahl zwischen fünf Parkplätzen mit insgesamt 706 Stellplätzen. Diese sind für die Mitarbeiter kostenlos und ausreichend, teilt Evonik mit.

Viele der Rheinfelder Mitarbeiter kämen aber auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit. Nach einer groben Schätzungen des Unternehmens liegt der Anteil der Radfahrer bei etwa 25 Prozent. Für sie gibt es 400 überdachte und videoüberwachte Fahrradstellplätze. Da die 1200 Mitarbeiter im Schichtbetrieb arbeiten, seien die Stellplätze ausreichend. Damit sich die Mitarbeiter nach dem Radfahren frisch machen können, stehen im Unternehmen Duschen und Spinds bereit.

Bei Evonik werden auch im innerbetrieblichen Verkehr Fahrräder eingesetzt Insgesamt stehen 230 Räder zur Verfügung, um zwischen den beiden Betriebsteilen Nord und Süd hin- und herzufahren. Darüber hinaus seien auch vier E-Fahrzeuge am Standort im Einsatz. So wird etwa die Post täglich mit einem E-Auto ausgefahren. Betriebliche Zuschüsse zum öffentlichen Nahverkehr und zum Umstieg auf das Fahrrad, etwa durch die Teilnahme an der Initiative Jobrad, gebe es bei Evonik noch nicht – wohl aber entsprechende Überlegungen. Diese seien aber noch nicht spruchreif.

Die Stadtverwaltung: Die Frage, wie viele Mitarbeiter des Rathauses mit dem Auto zur Arbeit kommen, lässt sich schwer beantworten. Die Personalabteilung schätzt, dass es etwa 90 Mitarbeiter sind. Außenstellen sind dabei nicht berücksichtigt. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Parkausweise für die Tiefgarage „Metzgerareal“ sowie für das Hieber-Parkdeck in der Karl-Fürstenberg-Straße zu erhalten. Einige suchen sich allerdings auch freie Parkplätze in der Stadt.

Die Stadt fördert umweltfreundliche Mobilität mit einem Job-Ticket. Für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs auf dem Weg zur Arbeit erhalten Mitarbeiter einen Zuschuss . Mit einem Fahrradzuschuss hat die Verwaltung gerade einen neuen Anreiz geschaffen: Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, einen Gehaltsvorschuss für den Kauf eines Fahrrads oder E- Bikes zu beantragen. Einen Fahrtkostenzuschuss kann jeder beantragen, der an mindestens 80 Tagen mit seinem Fahrrad oder E-Bike zur Arbeit kommt. Die Verwaltung hat einen Mobilitätsleitfaden, der vorgibt, dass die Mitarbeiter das in angebrachter zeitlicher Dauer effektivste und ökologischste Beförderungsmittel wählen sollen. Kurze Wege sind zu Fuß, per Dienstfahrrad oder E-Bike vorzunehmen. Weitere Strecken werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Auto bewältigt. Mitte Juni wird das vierte E-Auto für die Nutzung durch Mitarbeiter der Stadt für Dienstgänge geliefert. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für Car-Sharing.

St. Josefshaus: Das St. Josefshaus in Herten bietet seinen etwa 1600 Mitarbeitern bereits seit drei Jahren die Teilnahme am Jobrad an. Bei der Aktion least der Arbeitgeber Räder, die die Mitarbeiter dann nutzen können; etwa 200 Mitarbeiter des St. Josefhauses hätten das Angebot bereits in Anspruch genommen, teilt eine Sprecherin der Einrichtung für Menschen mit Behinderung mit.

Wie viele ihrer Kollegen mit dem Fahrrad kommen, kann sie nicht genau sagen. Ihre Einschätzung: „Es kommen immer mehr mit dem Fahrrad, aber es könnten noch mehr sein.“ Für alle Radler stehen am Standort Herten 50 überdachte Stellplätze bereit, außerdem gibt es Duschen und Spinds, um sich frisch zu machen.

Im St. Josefshaus gibt es darüber hinaus für Geschäftsfahrten 20 Dienstfahrzeuge, eines davon ist ein Elektrofahrzeug, das in Kooperation mit dem Stadtmobil Südbaden und Energiedienst angeboten wird. Für alle, die mit dem Auto zur Arbeit kommen, gibt es 260 Parkplätze in Herten, die aktuell kostenlos sind, wie die Sprecherin mitteilt. Diese seien zu Stoßzeiten auch „mehr als gut belegt“, wie es die Sprecherin formuliert.

Durch die zunehmend dezentrale Struktur des Unternehmens rücke das Thema Mobilität im St. Josefshaus immer mehr in den Fokus. „Für uns bleibt die Verbindung zwischen öffentlichem Nahverkehr und Schichtzeiten ein wichtiges Thema, in das wir uns deutlich mehr auch politisch einbringen wollen“, sagt die Sprecherin abschließend.