von Ingrid Böhm-Jacob

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Europa- und Kommunalwahlen haben Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Freiwillige in den Helferteams zwei Tage lang stark gefordert. Die höhere Wahlbeteiligung bedeutete, rund 2000 Stimmen mehr auszuzählen. Trotz umfassender Schulung und sechs Briefwahlbezirken dauerte es länger, bis das vorläufige Endergebnis feststand. Als am Montagabend nach 20 Uhr auch der zum Ortschaftsrat in Herten feststand, war der erste Teil der Arbeit immerhin innerhalb des Zeitrahmens abgeschlossen.

Umfassende Analyse am Tag danach

Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler als verantwortlicher Organisator und Koordinator bei den Wahlen stellt am Tag danach fest: „Es hat länger gedauert als geplant war.“ Aber aus der Erfahrung wolle die Verwaltung lernen. Am Dienstag stand deshalb in der Verwaltung die Analyse auf der Tagesordnung.

Umschläge nachträglich ausgewertet

Reibungsverluste gab es nicht nur aus technischen Gründen bei der Erfassung der Ergebnisse aus 35 Wahlbezirken am Computer mit Zweierteams. Schon beim Öffnen der Umschläge traten Fragen auf. So haben zahlreiche Wähler bei der Briefwahl in die Umschläge zur Kommunalwahl auch die Umschläge zur Europawahl mit eingetütet. Fast 400 waren es, die dann am Montag nachträglich ausgewertet wurden. Das entspricht der Größenordnung, wie Schuler anmerkt, von fast einem Bezirk. Diese Stimmzettel wurden zu zweit eingegeben und dann an den Landkreis übergeben. War der Stimmzettel korrekt ausgefüllt, ist er auch gültig. Auch dies habe unerwartet Zeit gekostet. Schuler zeigt sich zumindest erleichtert, das Elektronik und Technik im Rathaus keinen Strich durch die Rechnung gemacht haben wie in verschiedenen Kommunen.

Was, wie viel Zeit beansprucht, sei im Vorfeld nur ungefähr einzuschätzen. Aber in jedem Fall stelle die Auswertung der Stimmzettel für Kreistag, Gemeinderat und Ortschaftsrat eine besondere Herausforderung dar, heißt es in der Verwaltung.

Prüfungen halten den Betrieb auf

Die Besonderheiten, die dabei zu Tage getreten sind, wurden in der Verwaltung am Dienstag in der Nachlese durchgesprochen. Denn genau die Unklarheiten, ob ein Stimmzettel noch gültig oder nachträglich erneut zu prüfen ist, halten den Betrieb besonders auf. Dies habe auch zu Verzögerungen im geplanten Ablauf geführt. Denn bevor ein Ergebnis als offiziell bekannt gemacht werden darf, sind die kompletten Niederschriften auf ihre Gültigkeit hin zu prüfen, erklärt der Wahlleiter.

Wähler verschenken viele Stimmen

Ein Fall, der sehr oft auftauchte war, dass beim Kumulieren und Panaschieren mehr angekreuzt wurde. Es haben Wähler auch viele Stimmen verschenkt. Wer einem Gemeinderatskandidaten mehr als drei Stimmen gegeben hat, in der Summe aber doch bei 32 geblieben ist, dessen Stimmzettel war nicht ungültig, andere schon, wenn mehr als 32 Stimmen zusammenkamen.

Reserve muss mit antreten

Außer der hohen Konzentration waren die Helfer auch mit Akkordarbeit gefordert. Gut 360 hat die Verwaltung dieses Mal einbestellt, kurz vor der Wahl habe es dann aber doch noch Ausfälle gegeben, so dass die Reserve mitantreten musste, und dann nur rund 300 Leute mit Öffnen, Zählen und Eingaben beschäftigt waren. Schuler kündigt an, dass sich die Verwaltung für die Zukunft überlegen wird, mehr Zählteams bei der Eingabe einzusetzen und genau anzuschauen, wo eine starke Wahlbeteiligung war, um entsprechend personell zu verstärken.

Der Ablauf hat sich aber bewährt

Insgesamt habe sich der Ablauf bei der Auszählung bewährt. Dass im Bürgersaal am Montagmorgen zunächst mit der Wahl zum Gemeinderat begonnen wurde, habe gut funktioniert. Auch mit der übersichtlichen Übermittlung der Daten und ihrer Aufarbeitung durch das kommunale Rechenzentrum über das Iteos-System zeigt sich Schuler zufrieden.

Der Gemeindewahlausschuss kommt heute, Mittwoch, zusammen um das Ergebnis für Gemeinderat, Kreistag und Ortschaftsrat festzustellen. Hauptamtsleiter Schuler rechnet nach den bekannten Stimmverteilungen auf den Listen nicht damit, dass sich dabei noch das Ergebnis bei den Gewählten verändern.

Termin: Der Gemeindewahlausschuss tagt heute öffentlich um 18 Uhr im Rathaus