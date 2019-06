von Ingrid Böhm-Jacob

Der Wochenmarkt am Samstag mobilisiert Leute. Im Sommer bei üppigem Angebot kann das bis zu 500 Leute bedeuten, schätzt Klimaschutzmanager Frank Philipps. Wenn sich alle an der Aktion „verpackungsfreier Markt“ beteiligen würden, könnte die Stadt einen echten Schritt nach vorne machen und mit einer weiteren Pflanzaktion zeigen, dass der Klimaschutz profitiert. Philipps möchte die Aktion, die das Umweltbundesministerium fördert, auf weitere Konsum- und Lebensbereiche ausweiten. Daraus eine „Marke machen“, hat er fest vor.

Klimaschutzmanager Frank Philipps möchte das verpackungsfreie Einkaufen in Rheinfelden zur Marke machen. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Weniger Plastik ist ein Gewinn für die Umwelt

Er lässt selbst keine Gelegenheit aus, beim Einkauf mit Marktbeschickern und Kunden zu sprechen, um sie zu sensibilisieren, dass weniger Plastik ein Gewinn für die Umwelt ist. „Bei den meisten Leuten renne ich offene Türen ein“, fasst er als Erfahrung zusammen. Er meint, dass an die 70 Prozent der Einkäufer auf eine Tüte am Stand verzichten und ihr Gemüse und Obst in eigenen Gefäßen, Taschen und Netzen verstauen. Dennoch hat sich der Stapel der Karten, die bei einem Einkauf von fünf Euro einen Klimastempel erhalten, noch nicht großartig multipliziert.

50 volle Karten sind ihm noch zu wenig

50 volle Karten kann Philipps inzwischen vorlegen. Das entspricht einem Wert von 1000 Euro. Das ist nicht nur dem Klimaschutzmanager zu wenig, sondern reicht auch dem Umweltministerium des Bundes nicht, das dieses kommunale Projekt im Rahmen der Klimaschutzinitiative unter bestimmten Voraussetzungen fördert. Um Geld abzuholen, müssen mindestens 800 gestempelte Karten vorgewiesen werden, die 16 000 Euro entsprechen.

Auch der Markt in Herten macht seit kurzem mit

Seit der ersten Pflanzaktion im Mai in Herten (wir berichteten) beteiligt sich auch der Ortsteilmarkt an der Aktion verpackungsfrei. Es müsste also aufwärts gehen. Einen Grund, dass trotz wachsendem Umweltbewusstsein etwa nur jeder Dritte auf einen Plastikbeutel verzichtet, sieht Philipps darin, dass viele nicht für Spontankäufe vorbereitet sind. Philipps denkt daran, dafür eine Art „Notfallmanagement“ ins Auge zu fassen oder ein Pfandsystem aufzubauen.

Den Stempel aufzudrücken, dauert wenige Sekunden

Die Händler ziehen bis auf wenige Ausnahmen mit. Den Stempel auf die Karte zu drücken, benötigt gerade mal zehn Sekunden. Tupperware, eigene Gläser zum Abfüllen von Oliven und mehr gehören längst zum Einkaufsbild und werden von Händlern und Erzeugern akzeptiert. Insgesamt wünschen sich Philipps und auch die Marktbeschicker, dass mehr regional und lokal eingekauft wird.

Die Geschäfte laufen mehr schlecht als recht

Immer wieder bekommt Philipps die Klage zu hören, dass die Geschäfte eher schlecht als recht laufen und nur die Schweizer Kunden zur Stabilisierung der Lage beitragen. Deshalb überlege der eine oder andere Marktanbieter immer wieder mal, ob es sich für ihn überhaupt noch lohne, auf den Kirchplatz zu kommen.

Weitere Teilnehmer aus dem Einzelhandel gewinnen

Philipps denkt jedenfalls darüber nach, wie sich das Klimaschutz-Projekt ausweiten lässt und wie er weitere Teilnehmer aus dem Einzelhandel gewinnen kann, die sich ebenfalls für das Thema öffnen und deutlich zeigen: „Ja, ich mache mit.“ Einzelne Lebensmittler bieten bereits auf eigene Initiative Mehrwegbeutel und recycelbare Gefäße an. Von Plastik auf Papier umzusteigen, bedeutet allerdings auch Ressourcenverbrauch.

Jede Person produziert 220 Kilo Verpackungsmüll

Ein Aktionstag, der dem ganzen Thema Schwung gibt, befindet sich als Anknüpfungspunkt zumindest in der Überlegung. Dass jede Person pro Jahr statistisch 220 Kilo Verpackungsmüll produziere, bedeute nicht nur Umweltbelastung, sondern auch Energieverbrauch zur Erzeugung der Hüllen. Es gelte deshalb, die Bürger für Mehrwegnutzungen zu sensibilisieren.

Weiterer Pflanztag am Waldrand beim Krankenhaus

Der Klimaschutzmanager plant gemeinsam mit den Forsterevierleitern Gerd Fricker und Thomas Hirner für den Herbst einen weiteren Pflanztag mit Schülern am Waldrand im Umfeld des Krankenhausstandorts, um den Zusammenhang von Einkaufsverhalten und Natur deutlich zu machen.

Mit Kunststoff hahen auch Technische Dienste zu tun

Mit Kunststoff haben auch die Technischen Dienste zu tun. Leiter Siegfried von Au sieht beim Materialeinsatz wenig Änderungsmöglichkeiten. Streusalz wird bereits lose bezogen und in eigene Bigpacks verfüllt. Die Plastikanteile im Restmüll aus öffentlichen Abfalleimern für die Verbrennungsanlage lassen sich nicht trennen. Bleibt noch das Granulat auf Kunstrasenplätzen in Europastadion und Herten. Rund 150 Kilo pro Jahr und Platz werden dort zur Bespielbarkeit nachgefüllt.