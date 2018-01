Rheinfelden Klimafasten in der Fastenzeit: Stadt und VHS planen Unmwelt-Aktion

Klimafasten in der Fastenzeit: Stadt und VHS planen Unmwelt-Aktion

Die klimafreundliche Stadt geht in eine neue Runde, um den Prozess mit den Bürgern auszubauen. Als Partner der neuen Aktionsreihe fungiert die Volkshochschule, was als ideale Kombination gilt. Sechs Wochen lang erhalten Bürger unter dem Motto Klimafasten kostenlos Anregungen in Vorträgen, aus Erfahrungsberichten und mit Diskussionen, um sich über den Umgang mit Energie und Natur bewusst zu werden. Nicht Verzicht ist das Thema der Reihe, sondern Bereicherung des Alltags.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und die städtische Klimaschutzmanagerin Erika Höcker setzen einige Erwartungen in den Prozess, der an die Klimatage aus dem Vorjahr anknüpft mit dem Ziel, weitere Kreise in der Bevölkerung zu ziehen. Klimafasten bedeutet nichts anderes, als während der kirchlichen Fastenzeit nachzudenken, wie sich für die Umwelt etwas durch persönliches Verhalten erreichen lässt.

Zum Gold fehlen noch Punkte

Der Oberbürgermeister zeigte sich beim Mediengespräch am Mittwoch davon überzeugt, dass es wichtig ist, die klimafreundliche Stadt mit weiteren Partnern wie der VHS mit großer gesellschaftlicher Breitenwirkung zu vernetzen, um mehr Menschen zu erreichen. Die städtische Flotte der Elektroautos reiche nicht, um Fortschritte bei der „Zertifizierung einer Stadt“ zu machen. Dabei hat Rheinfelden im European Energy-Award-Projekt (eea) schon einige Ziele erreicht, wie die wachsende Punktezahl auf dem Silberplatz zeigt. „Zu Gold fehlen aber noch acht Prozent“, die zu erfüllen hält auch das Stadtoberhaupt nicht für einfach. Einen Quantensprung verspricht er sich aber, wenn es der Stadt gelingt, im Netzverbund mit der Industrie künftig Abwärme zum Heizen zu nutzen.

Weil die Stadt schon auf vielen Feldern im Klimaschutzprozess erfolgreich arbeitet, misst die Verwaltungsspitze auch der Breitenarbeit der Klimaschutzmanagerin große Bedeutung bei. „Klimafasten passt in diese fortgeschrittene Strategie.“ Die Idee für die neue Klimareihe hat Höcker der evangelischen Landeskirche entlehnt in der Absicht, dass sich alle Gedanken machen. Bei der VHS hat sie mit der Initiative „offene Türen“ gefunden, auch aus der Stadtradleraktion 2017 werden zwei Personen Vorträge halten. Auch für Gaby Dolabdjian, der Leiterin der VHS, stellt sich das Projekt als ideal dar, zumal die VHS im eea-Arbeitskreis ohnehin als externer Partner aktiv ist. Gerade wenn es um Kommunikation geht, könne die Volkshochschule etwas beitragen, um das Umweltthema zu verbreitern. „Das ist genau das, das machen wir mit“, lautet deshalb Dolabdjians Reaktion.

Durch das breitgefächerte Bildungsangebot bestehe eine gute Basis, um in vielen Bereichen mitzureden, sodass es ein stimmiges Programm gibt. Die VHS-Leiterin spricht sich klar für die Netzwerkarbeit aus, weil es für größere Projekte wichtig sei, Partner zu haben: „Sonst steht man auf verlorenem Posten.“ Günstig dabei: Die VHS kann Veranstaltungsräume dafür anbieten. Auch aus einem anderen Grund findet die Zusammenarbeit mit der Stadt volle Zustimmung: „Wir leisten damit einen Beitrag für die Stadt, von der wir unterstützt werden.“

Die Erwartungen

Klimamanagerin Erika Höcker wünscht sich durch die Teilnehmer, dass sich weitere neue Kontakte ergeben, um das Netzwerk zu erweitern. Sie hofft auf nachhaltige Diskussionen, damit an den Veranstaltungen, damit der Funke überspringt. „Wenn zwei, drei neu mitgenommen werden, bin ich sehr glücklich.“

Gaby Dolabdjian sieht bereits vor dem Start, dass sich nur gewinnen lässt. Denn Themenangebote in der geplanten Dichte seien gar nicht machbar allein unter dem Dach der VHS und dann auch nicht kostenlos. „Ich wünsche mir, dass es große Kreise zieht.“

Dem Stadtoberhaupt erscheint es wichtig, dass „kein Zeigefinger erhoben“ wird mit Appellen, um etwas nicht zu machen, sondern positive Lösungsansätze, um bewusster zu leben.

Klimafasten

Zwischen Aschermittwoch und Ostern (17 Februar bis 26. März) werden fünf Alltagsthemen bearbeitet. Für Einkehr und Umkehr heißt es zum Auftakt. Start ist am Samstag, 17. Februar, beim Frauen-Klima-Kulturfrühstück. Die Auftaktveranstaltung findet am Samstag, 18. Februar, als Rollenspiel für alle Generationen im Jugendhaus statt. Bei World Climate werden Klimaverhandlungen geführt. Vom 20. bis 22. Februar heißt es: Anders unterwegs sein, dabei dreht es sich um Pilgern und Kunst. Es folgen: Achtsamer Kochen und Essen. Themen sind Heilfasten, zu gut für die Tonne und 3000 Schritte. Danach geht es um Kaufen und Verbrauchen an drei Abenden. Zum Abschluss heißt es: Weniger Energie verbrauchen mit drei Veranstaltungen.