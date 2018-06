Rheinfelden Kleinflugzeug stürzt in Feld nahe der A861

Die Maschine startete vom Flugplatz in Herten und verlor aus unbekannter Ursache an Höhe. Der Pilot wird sehr schwer verletzt

Rheinfelden – Großes Glück in einem großen Unglück: Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ist ein motorisiertes Kleinflugzeug in unmittelbarer Nähe zur A861 in einem Feld abgestürzt. Nur rund 30 Meter trennen die Absturzstelle von der am Tag vor Feiertag viel befahrenen Autobahn. Der Pilot erlitt schwerste Verletzungen, sein Mitflieger kam mit leichteren Verletzungen davon.

Wer das Wrack in der sengenden Hitze auf dem grünen Feld liegen sieht, kann die Wucht des Aufpralls erahnen. Eine Tragfläche der motorisierten Maschine des Typs SF 25 C C-Falke liegt einige Meter entfernt, das Flugzeug selbst liegt kopfüber im Gras, der Rumpf ist an mehreren Stellen aufgerissen und völlig verbeult. Rot-weißes Absperrband markiert die Stelle unweit des Tierheims.

Geleitet wird der Einsatz von Siegfried Oßwald, Revierleiter in Rheinfelden sowie Michael Maier seitens der Feuerwehr. „Das Flugzeug gehört zur Luftsportgruppe Südwest und ist am Flugplatz in Herten gestartet“, erklärt Oßwald. Bereits kurz nach dem Start hat die Maschine an Höhe verloren. Ob es die über die Autobahn und Felder verlaufenden Stromleitungen touchiert hat, kann Oßwald noch nicht sagen. „Die Maschine ist dann wohl gegen einen Baum oder Busch geprallt und zu Boden gestürzt.“ Um 14.32 Uhr gingen bei der Leitstelle die ersten Notrufe ein, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst fuhren zur Unfallstelle, die sich unmittelbar am Rand des Feldwegs befindet, der zum Tierheim führt.

Der Pilot zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber weggebracht werden musste. Sein Begleiter, so Oßwald, wurde wohl nur leichter verletzt. Die Identität der beiden Männer ist noch nicht geklärt. Gegen 15.30 Uhr kommen an der Unfallstelle Beamte des Kriminaldauerdienstes an. „Wir müssen die Unfallursache klären“, sagt Oßwald. Auch Zeugen werden befragt.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzwagen vor Ort, auch die Werksfeuerwehr von Evonik unterstützt die Einsatzkräfte. „Sie wurden hinzugerufen wegen der Gefahr auslaufender Betriebsstoffe“, erklärt Oßwald. Noch am Mittwochnachmittag kam ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen, die gemeinsam mit dem Kriminalkommissariat den Fall untersucht, an die Unglücksstelle. „Das Flugzeug wurde von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt“, erklärt Polizeisprecher Dietmar Ernst. Ist die Begutachtung vor Ort abgeschlossen, wird das Wrack in eine Halle transportiert, wo es weiter untersucht wird. Bis Donnerstagnachmittag lagen keine neueren Erkenntnisse vor.