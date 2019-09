von Heinz Vollmar

Mit einem bunten Jubiläumsfest feierte das Spieldorf Herten am Samstag sein 30-jähriges Bestehen. Bei einem kleinen Festakt ging Vorsitzender Simon Hohler auf die Entstehungsgeschichte des Spieldorfs ein. Er erinnerte an zahlreiche thematische Spielaktionen, die dazu führten, dass am 21. April 1989 das Spieldorf Herten als Verein gegründet werden konnte.

Hohler dankte dem damaligen Jugendreferenten Georg Staudenmayer, der als treibende Kraft die Initiative Spieldorf vorantrieb. Bis heute füllen viele Ehrenamtliche, Eltern und Familien die Idee mit Leben. Vorstandsmitglied Teresa Andlauer sagte, das größte Ziel für das Spieldorf sei es, ein schönes und attraktives Herten für Kinder zu machen.

Die großen Gäste interessierten sich besonders für die Bilderwände, die Eindrücke aus 30 Jahren Spieldorf zeigten. | Bild: Heinz Vollmar

Ein Präsent in Form eines Spieles überreichte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Wenn es das Spieldorf nicht schon 30 Jahre gebe, müsste man es jetzt gründen, so Eberhardt. Der Verein sei eine wichtige Stütze für die Integration junger Familien, die nach Herten ziehen und für die das Spieldorf eine wichtige Anlaufstelle ist.

Lobende und anerkennende Worte richtete die noch amtierende Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller an die Vertreter des Spieldorfs. Sie erinnerte daran, dass Herten auch durch das Spieldorf ein Ort geworden sei, der insbesondere jungen Familien eine Perspektive bieten kann.

Eines war jedoch auch am Festtag klar: Im Mittelpunkt standen nicht die großen Gäste, sondern die kleinen – so, wie es auch im Vereinsalltag der Fall ist. Zahlreiche Mitmachangebote und einer Aufführung des Zirkus Spiedo begeisterten das Publikum am Nachmittag: das Team der Marhofranch lud zum Reiten ein, aufgebaut waren eine Rollrutsche, Kinderschminken und ein Rutschauto-Parcours. Bei einem Malwettbeewerb konnten sich die Kinder kreativ ausleben und bei einer Präsentation des Schönauer Heimatmuseum „Klösterle“ sogar noch etwas lernen: Das Team gab einen Einblick ins alte Handwerk der Seilerei. Für das leibliche Wohl sorgte die Pfalzergruppe, die musikalische Unterhaltung übernahm die Jungmusik des Musikvereins Herten.