Rheinfelden Kleineres Flugzeug verunglückt beim Start - keine Verletzten

In Rheinfelden ist ein Kleinflugzeug kurz nach dem Abheben abgestürzt. Pilot und Passagier überstanden den Absturz unverletzt.

Den Absturz eines Motorflugzeugs am Flugplatz in Rheinfelden haben Pilot und Passagier der Polizei zufolge unverletzt überstanden. Kurz nach dem Abheben der viersitzigen Maschine gab es am Mittwoch einen Strömungsabriss, worauf der Pilot den Start abbrach. Das Kleinflugzeug setzte aus etwa fünf Metern Höhe hart auf, drehte sich und rutschte in den Auslauf.

Dort sei es stark beschädigt zum Stillstand gekommen, hieß es. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Der kleine Flugplatz in Rheinfelden nahe der deutsch-schweizerischen Grenze wird nach Angaben der Betreiber von Freizeitpiloten mit kleineren Maschinen genutzt.