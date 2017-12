Rheinfelden Kleine Artisten des Zirkus Spiedo kommen groß raus

Mit einem bezaubernden Programm für Jung und Alt begeisterte am Mittwochabend der Zirkus Spiedo, ein Angebot des Spieldorfs Herten, bei seiner Jahresaufführung.

Maßgeblichen Anteil am Erfolg der jungen Zirkusartisten im Alter von sieben bis 20 Jahren haben Detlef Quay und Peter Demel, die jedoch zunehmend mehr in eine Statistenrolle schlüpften. Quay lobte am Ende der Darbietungen die große Eigenständigkeit der Kids, die unter anderem die Programmansage in Eigenregie übernommen hatten.

Zu den Höhepunkten zählten Balancier-Übungen auf Fässern und Rollen, Luftakrobatik, eine Piratenshow auf Einrädern, Rhönradfahren sowie eine lustige Leiterakrobatik. Zahlreiche Jonglagen ergänzten das Zirkusprogramm, das von vielen stolzen Eltern und Großeltern in der St. Josefshaus-Halle mitverfolgt und mit viel Beifall bedacht wurde.