von Petra Wunderle

Norschwaben – Für die Kinder war es ein herrliches Sommervergnügen. Für die Betreuer und Organisatoren der Teufelslochschradde ein gelungener Beitrag zum Sommerferienprogramm in Nordschwaben. Das Abenteuercamp kam ganz toll an bei Mädchen und Buben aus Nordschwaben, Rheinfelden und Minseln. 20 Kinder hatten Interesse an der Zeltlagergaudi auf dem Altreb. „Wir hatten das vor zwei Jahren schon einmal angeboten und das kam so gut an, dass wir es jetzt wiederholen. Wir machen immer etwas in der Natur“, erklärte Vorsitzender Sven Kuhlmann das Konzept der Teufelslochschradde.

Ballspiele, Räuber und Gendarm

Während das mit dem eigenen Zelt aufbauen Schlag auf Schlag ging, stellten sich anschließend alle Teilnehmer bei einem Ballspiel im Kreis vor. Natürlich waren dann spannende Wald- und Wiesenspiele angesagt, Räuber und Gendarm war so ganz nach dem Geschmack der Kinder und die beste Gelegenheit sich bei Spaß und Sport einander vertraut zu machen. Die nächtliche Schnitzeljagd war alles andere als eine einfache Tour. Betreuerin Mirjam Kuny hatte ein perfekte Mischung aus Geschicklichkeitsaufgaben und Fragen zusammengestellt, und immer erst wenn eine Aufgabe gelöst war ging es zur nächsten Station.

Rätseln und tüfteln für die richtige Lösung

„Wo ist Osten", lautete die erste Frage, um so erst einmal die Tourrichtung zu wissen. Bei der Frage „Wie viele Spieler hat eine Fußballmannschaft“ kam fast niemand ins Grübeln, aber bei bestimmten Rechenaufgaben war man teilweise schon gefordert. Nicht immer gleich die richtige Antwort gab´s beim „Gegenstände erfühlen“ – in einem Beutel mussten Löffel, Metermaß, Legofigur und mehr ertastet werden. Für jede richtige Antwort gab es einen Buchstaben, um so am Schluss das Lösungswort „Jägerstand“ zu erhalten. Am Ende entdeckten die aufgeweckten Kerlchen und Mädchen eine geheimnisvolle Schatztruhe, darin versteckt war ein Zettel auf dem „Eis“ stand.

Frühstück in der Natur

Im Zeltlager angekommen freuten sich dann alle auf die süße, kühle Erfrischung. Das war aber längst nicht die einzige Verpflegung. Kühle Getränke und leckere Hamburger waren so ganz nach dem Geschmack der Kids. Als es richtig dunkel war, kam das Nacht-Happening. Gemeinsam wurde bei klarer Nacht der Sternenhimmel beobachtet um dann im Zelt bei leisem Geplauder einzuschlafen. Mit einem Frühstück in freier Natur verabschiedete sich die Rasselbande von ihrem Gastgeber Teufelslochschrade.

Doch keine Angst: mit Kochen mit Katrin (14. August), einer Einladung zur Jagdhütte (17. August), einem Besuch auf dem Trimm Dich Pfad (24. August), einem Ferientag im Mittelalter (30. August), Mountainbike-Spaß (2. September) und der Feld-, Wald- und Wiesenrallye (6. September), geht es weiter im vielseitigen Nordschwabener Ferienprogramm.

