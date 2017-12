Rheinfelden Klaus Wunderle aus Murg lässt es an Silvester in Rheinfelden krachen

Klaus Wunderle aus Murg lässt es an Silvester in Rheinfelden krachen

Das gemeinsame Silvesterfeuerwerk beider Rheinfelden plant und zündet dies Jahr der Pyrotechniker Klaus Wunderle aus Murg-Hänner. Zur Feier des Jahreswechsels hat er ein musikuntermaltes Feuerwerk erstellt.

In den beiden Rheinfelden ist es seit einigen Jahren eine gute Tradition, die Silvesterfeier gemeinsam auf der alten Rheinbrücke zu feiern. Dort fallen sich die Menschen zum mitternächtlichen Glockenschlag in die Arme und feiern den Jahreswechsel, den die zwei Stadtverwaltungen effektvoll mit einem Feuerwerk untermalen lassen. Die in den beiden Städten privat gezündeten Feuerwerksraketen verblassen angesichts des professionellen Feuerwerks, das beiderseits der Grenze gezündet wird. Voller Begeisterung und mit großen Augen verfolgen jedes Jahr die Zuschauer das farbenfrohe, mit Musik unterlegte Spektakel.

Zu diesem Jahreswechsel zündet erstmals der Pyrotechniker Klaus Wunderle, dessen Geschäft in Murg-Hänner liegt, das Rheinfelder Silvesterfeuerwerk. Seit mehr als 20 Jahren organisiert Wunderle schon Feuerwerke oder macht Licht- und Tontechnik sowie Spezialeffekte bei Bühnenshows. Er zeichnet sich durch eine große Begeisterung für den erwählten Beruf aus: „Es macht einfach Spaß: Die Zusammenarbeit mit anderen Pyrotechnikern, der respektvolle Umgang mit den Effekten.“ Ein Feuerwerker muss eine vorgeschriebene staatliche Prüfung ablegen, es ist aber kein eigentlicher Lernberuf. Wunderle meint: „Man wächst da so nach und nach hinein.“

Für die Silvesterfeier auf der alten Rheinbrücke hat er ein musikuntermaltes Feuerwerk zusammengestellt. Zu vier Musikstücken, die zusammen länger als zehn Minuten dauern, hat er die Show geplant. Abgesehen von den Abschussorten hatten ihm die Stadtverwaltungen keine speziellen Vorgaben oder Wünsche genannt, sondern ihm freie Hand bei der Gestaltung überlassen. „Zuerst kommt die Musik, dann kommt das Feuerwerk. Das habe ich zusammen mit meiner Frau Monika entwickelt. Das passiert zunächst in der Fantasie“, sagt Wunderle. Die Musik hat ihm der DJ DeeKay zusammengestellt. „Wir haben relativ junge Musik“, erzählt Wunderle, der schon bei Events von Alice Cooper und Kim Wilde mitwirkte. „Das sind die Stars aus meiner Jugendzeit, dass man die noch mal trifft, ist schon etwas Besonderes“, schwärmt er.

Von unterhalb des Parkdecks beim Haus Salmegg und vom Inseli werden die Effekte abgefeuert. Zur Akzentuierung der Musik zielt Wunderle dabei auch unterschiedliche Höhen an. Zur Abstimmung der visuellen Effekte auf die Musik wandelt Wunderle die Musik am Computer in eine sogenannte Wave-Datei um, die die Höhen und Tiefen des Liedes als Ausschläge abzeichnet. Daran orientiert, plant er die entsprechenden Feuerwerkskörper und trifft die Farbauswahl der Explosionen. „Zum Feuerwerk läuft Musik. Es gibt passende Sequenzen, aber nicht durchgehend“, erklärt er den Unterschied zum Musikfeuerwerk, wo zu jedem einzelnen Takt eine Rakete gezündet wird.

„In den Anfängen haben die Chinesen die Feuerwerksbomben noch auf glühende Kohlen geworfen, und es gibt noch Feuerwerker, die von Hand zünden. Das meiste machen wir elektrisch, aber manchmal zünden wir auch noch von Hand“, erklärt Wunderle. Das von ihm geschriebene Programm muss nach Mitternacht nur noch gestartet werden, dann läuft die Show, die Wunderle an einem Spezialpult überwacht. „Das kann bis in die Millisekunde programmiert werden. Bei einfachen Feuerwerken braucht es das aber noch nicht“, so Wunderle. Wenn allerdings dichter Nebel über der Stadt liegt, hat der Pyrotechniker keine Chancen, meint Wunderle. Dann verschwinden die schönen Effekte in der Suppe. Die Wettervorhersage kündigt für Sonntag einen bewölkten Tag an.