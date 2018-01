Rheinfelden Klassik zum Jahresausklang

Das Basler Blechbläserquartett spielte bei Silvesterkonzert Werke aus vier Jahrhunderten, von J.S. Bach bis „The Fairy Queen“ von Henry Purcell. Irmtraud Tarr überzeugte mit einem virtuosen Orgelspiel.

Bläserglanz und Orgelbravour war beim festlichen Silvesterkonzert in der St. Josefskirche in Rheinfelden zu erleben: Die international bekannte Organistin Irmtraud Tarr und das Basler Blechbläserquartett spannten zum Jahresausklang einen weiten Bogen vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Der Wechsel von barocker Klangpracht und virtuosen Orgelstücken stimmte das Publikum in der gut gefüllten Kirche bestens auf den Jahreswechsel ein.

Schon Tradition hat es, dass das alte Jahr musikalisch verabschiedet wird mit dem besinnlichen Bach-Choral „Das alte Jahr vergangen ist“, klangschön gespielt von allen Mitwirkenden. In den Trompetern Huw Morgan und Marc Ullrich, dem Posaunisten Henri-Michel Garzia und Domenico Catalano an der Bassposaune waren Spitzenbläser auf der Empore versammelt, die mit ihrem homogenen Ensembleklang und ihrer lupenreinen Tongebung beeindruckten. In Canzonen aus dem frühen 17. Jahrhundert von Adriano Banchieri und Giovanni Gabrieli glänzten die Interpreten mit weichen, schönen Bläserfarben, brillantem Zusammenspiel und geschmeidigem Klang.

Besondere Wirkungskraft hatten die barocken Stücke für zwei Trompeten und Orgel. In John Stanleys Suite Nr. 1 of Trumpet Voluntaries und in John Barrets Voluntary in C, beides arrangiert von Edward H. Tarr, brillierten der aus Wales stammende Trompeter Huw Morgan und sein französischer Kollege Marc Ullrich mit blendender Strahlkraft, unangestrengter Virtuosität sowie kristallklarem und gestochen scharfem Ton.

Der leuchtend helle Glanz der Trompeten im Verbund mit dem fantasievollen, farbig-lebendigen Spiel der Organistin war auch in drei Stücken aus Telemanns „Musique heroique“ zu bewundern. Telemann hat jedem der Stücke einen Gefühlszustand oder eine Charaktereigenschaft zugeschrieben. Höchst differenziert gestalteten die beiden Trompeter und Irmtraud Tarr drei dieser Charakterstücke. „Die Würde“ klang klar, strahlend, kraftvoll in den prägnanten Rhythmen, „Die Anmut“ war in den Orgelklängen sehr elegant und im Trompetenpart lyrisch, kantabel und tonschön dargestellt, und „Die Tapferkeit“ erklang mit geschliffener Bravour in den heroischen, kraftvollen Motiven. Nicht nur die herausragenden Trompeter entfalteten ein farbenreiches Spektrum, auch auch die Organistin nutzte effektvoll die Klangmöglichkeiten zur Charakterisierung der einzelnen Stücke.

Auch solistisch zeigte die in Rheinfelden-Eichsel lebende und als Professorin am Mozarteum Salzburg unterrichtende Orgelkünstlerin ihr überragendes Können. Ruhig und sanglich, mit feinen Farben und zart herausgearbeitetem Cantus firmus spielte sie das Choralvorspiel „Schmücke dich, o liebe Seele“ von Bach. Atemberaubend war es, wie Irmtraud Tarr die wahnwitzig schwierige „Homage to Händel: 54 Studies in Variation Form for Organ“ von Sigfrid Karg-Elert interpretierte. Der spätromantische Komponist variiert ein Thema von Händel auf die denkbar fantastischste Art und Weise bis hin zu Clustern und jenseitig anmutenden Klangvisionen. Die großartige Orgelvirtuosin Irmtraud Tarr hat das nötige Format, Temperament, die Risikofreude und spieltechnischer Klasse für ein solches Stück, in dem sie das Klangspektrum der Orgel extrem ausschöpft von ruhigen Passagen über glitzernde Registereffekte bis zu wuchtigen Klängen. Tarr führte die Formenvielfalt in diesen Variationen von Karg-Elert in berauschender Virtuosität vor. Auch in den Variationen über B-A-C-H des lettischen Komponisten Margers Zarins trumpfte sie mit fulminanter Orgeltechnik in den hymnischen und mächtig auffahrenden Klängen auf.

Das krönende Finale bildete die Suite aus dem Bühnenwerk „The Fairy Queen“ von Henry Purcell. Das Blechbläserquartett brachte im Prelude und in der Jig den festlichen Charakter dieser Musik mit strahlendem Klang zur Geltung. Die Zuhörer dankten den Künstlern mit stehenden Ovationen.