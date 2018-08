von Roswitha Frey

Ein klingendes Geschenk brachte der Barry Male Voice Choir zum Städtepartnerschafts-Jubiläum von Rheinfelden und Vale of Glamorgan mit: Der Männerchor aus Südwales gab am Donnerstag im vollbesetzten Bürgersaal ein beeindruckendes Konzert mit walisischen und deutschen Liedern. Auch Popsongs, geistliche Werke und Titel aus Opern und Oratorien standen auf dem abwechslungsreichen Programm, mit dem die Sänger unter Leitung von Dorothy Connell die Chorfans zu begeistertem Applaus hinrissen.

Eingangs hatte Brigitte Katzer den 1902 gegründeten Chor aus Barry vorgestellt, der auf eine lange Tradition zurückblicken kann und die Städtepartnerschaft immer wieder belebt hat. So wurde lange Zeit ein reger Austausch zwischen dem hiesigen Männerchor Eintracht und dem Barry Male Choir gepflegt. Dabei seien Freundschaften entstanden, die bis heute bestehen. „In Wales haben Chöre eine andere Tradition als hier“, sagte Katzer über den Gastchor, der in vielen Ländern auftritt und auf englisch, walisisch, französisch und deutsch singt. Auf der Bürgersaalbühne gab der von Pianistin Emma Arscott versiert und einfühlsam begleitete 40-köpfige Männerchor Kostproben seiner Vielseitigkeit und herausragenden Klangkultur. Chormitglied Gareth Roberts sagte die Nummern charmant auf englisch an. Schon in „Let a New Day Dawn“ beeindruckten der homogene Chorklang, die klar und transparent durchhörbaren Stimmen und der fein differenzierte Gesangsstil. Dass die Sänger mit großer Einfühlung die Musik aus ihrer Heimat pflegen, hörte man in der walisischen Weise „Llanfair“. Besonders bewegend klang der Song „Working Man“ von Rita MacNeil, der das harte Schicksal eines Arbeiters auf den Kohlefeldern in Wales beschreibt, der unter Tag in den Minen arbeitet und nie die Sonne sieht.

Doch auch rhythmisch mitreißende, populäre Songs wie „Surfin‘ USA“ trugen die Sänger mit Elan vor, wobei Dirigentin Connell ihren Chor mit lebhafter Gestik motivierte. Auch den Folksong „Blowin' in the Wind“ von Bob Dylan sangen sie mit deutlicher Textverständlichkeit und schwungvoll bewegtem Chorklang. Stimmstarke Klangfülle und fein nuancierter Chorgesang begeisterte in der Serenade aus Bizets früher Oper „The Fair Made of Perth“. Eindringlich in der Friedensbotschaft klang „Let There be Peace on Earth“. Eine herzliche Geste der Freundschaft war es, dass der Chor zwei deutsche Lieder „Heimat“ und „Aus der Traube“ mit vorzüglicher Diktion und inspirierter Gesangsfreude vortrug.

Aus den Chorreihen waren zwei Solisten zu erleben: Der Bariton Richard King sang mit warmem Timbre und ergreifender Ausdruckstiefe den gefühlvollen Song „Stars“ aus dem Musical „Les Miserables“ und die Arie „Lord God of Abraham“ aus dem Oratorium „Elias“ von Mendelssohn. Martin Evans gefiel mit geschmeidiger, klarer Stimme in einer Arie aus der barocken Händel-Oper „Tolomeo“ sowie in dem swingenden Sinatra-Evergreen „Sunshine of your Smile“. Mit einer voller Inbrunst und Leidenschaft gesungenen alten walisischen Hymne verabschiedete sich der Chor vom begeisterten Publikum.

