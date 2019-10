von Roswitha Frey

Welcher Chor hat schon das seltene Privileg, gleich von zwei Kirchenmusikdirektoren geleitet zu werden? Der Kammerchor Markgräferland kommt in diesen Genuss, denn der Schopfheimer Bezirkskantor Christoph Bogon und sein Rheinfelder Kollege Rainer Marbach teilen sich die Leitung. Was für einen vorzüglichen Klang dieser 2016 gegründete Projektchor hat, erlebten die zahlreichen Zuhörer am Sonntagabend in der sehr gut besuchten Christuskirche.

Es war das vierte und vorletzte Konzert in der Reihe „Fest der Chöre“, in der ausgesucht schöne Stimmen zu hören sind. Die knapp 30 erfahrenen Sänger, die sich aus dem ganzen evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland, aus verschiedenen Chören und Kantoreien aus Rheinfelden, Schopfheim, Lörrach, dem Wiesental zusammen gefunden haben, stellten ihr Programm „Mit Fried und Freud“ vor.

Es umfasste geistliche A-cap­pel­la-Chormusik, vornehmlich aus dem 17. und 19. Jahrhundert, Gesänge, die sich passend zur herbstlichen Jahreszeit mit Gedanken an die Vergänglichkeit, die Ewigkeit und die Hoffnung auf das ewige Leben beschäftigen.

Die beiden profilierten Kirchenmusiker Bogon und Marbach wechselten sich als Chorleiter ab, sodass es spannend war, ihre verschiedenen Dirigierstile zu erleben. Wenn Marbach dirigierte, sang Bogon im Chor mit. Und als Bogon die zentrale Motette „Warum ist das Licht gegeben“ von Brahms leitete, verstärkte sein Kantorenkollege als Sänger den Chor.

Das Konzert begann mit früher Vokalmusik wie Claudio Monteverdis Motette „Christe, adoramus te“ und Henry Purcells Anthem „I Was Glad“, vom Kammerchor wunderbar klar und transparent gesungen, vorbildlich in der Stimmführung und hervorragend durchgezeichnet im Chorklang. Dieser wortdeutliche Gesang, in dem die geistlichen Texte sehr genau und subtil in der Diktion und ergreifend in der sakralen Botschaft durchdrungen werden, war auch in der Motette „Herr, wenn ich dich nur habe“ von Johann Michael Bach zu bewundern. „So bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost“, heißt es in dieser Motette.

Die erstklassige A-cappella-Kultur und Qualität des Kammerchors war auch in „Justorum animae“ des britischen Komponisten Charles Villiers Stanford zu hören. Höchst eindrücklich waren die Interpretationen dreier Motetten aus der Romantik.

In „Warum toben die Heiden“ von Joseph Rheinberger und vor allem im Hauptwerk des Abends, „Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen“ von Brahms, beeindruckte die höchst differenzierte Chordarstellung. In feinsten dynamischen Schattierungen und Steigerungen vom zartesten Piano bis zum Forte zog dieser Brahms-Gesang die Zuhörer in Bann.

Prononciert und heftig klang das Wort „Warum“, tröstlich und ergreifend die Zeile „Mit Fried und Freud ich fahr dahin“, die dem Konzert auch den Titel gegeben hat. „Der Tod ist mir Schlaf geworden“, schließt diese bewegend gesungene große Brahms-Motette.

Beseelt und einfühlsam gesungen waren auch Mendelssohn-Bartholdys „Herr, nun lässest Du Deinen Diener in Frieden fahren“ und die „Hymne an die Nacht“ von Hans Koessler, in der der Chor sensibel, klangschön und entrückt die Atmosphäre der „ernsten, milden, träumerischen, unergründlich süßen Nacht“ und ein schwebendes Zauberdunkel beschwor.

Zwischen den Chorblöcken setzte sich Christoph Bogon, der als glänzender Improvisator bekannt ist, an den historischen, weich klingenden Blüthner-Flügel und spielte eine gehaltvolle Improvisation, in der er klangsensibel die meditative, ruhige Stimmung aufgriff und dann den melodischen Verlauf immer dynamischer und kraftvoller steigerte.

Für den Beifall bedankten sich der Chor und die Chorleiter mit einer Mitsing-Zugabe: Gemeinsam wurde „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen, wobei sich die Chorsänger im Kirchenraum verteilten: ein schönes Gemeinschafts- und Raumklangerlebnis.

Der Chor

Der 2016 gegründete Kammerchor Markgräflerland ist ein Projektchor. Als Angebot des Evangelischen Kirchenbezirks Markgräflerland richtet er sich besonders an stimmlich versierte Sängerinnen und Sänger mit guter Chorerfahrung, die in wenigen Proben vorwiegend Literatur aus dem A-cappella-Bereich erarbeiten.