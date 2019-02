von Ingrid Böhm-Jacob

Schlimmer kann es für berufstätige Eltern ohne soziales Netzwerk fast nicht kommen. Aber für den Kindergarten Bienenkorb in Karsau muss jetzt die Leiterin des Amts für Jugend, Familie und Senioren aus Gründen der zu garantierenden Betriebssicherheit die Reißleine ziehen und die Öffnungszeiten bei der Ganztagsbetreuung vorläufig bis Ende März einschränken. Der Grund für diese bisher einmalige Notmaßnahme: Langzeiterkrankungen von insgesamt fünf pädagogischen Fachkräften.

Amtsleiterin informiert betroffene Eltern

Die betroffenen Eltern haben dazu von Amtsleiterin Cornelia Rösner in dieser Woche einen Brief erhalten. Darin drückt die Stadtverwaltung ihr außerordentliches Bedauern für diesen Schritt aus und bittet um Verständnis, „da der gesetzlich vorgeschriebene Mindestpersonalschlüssel inzwischen nicht mehr gewährleistet werden kann“.

Lebhafte Diskussionen auf Facebook

Die Personalknappheit wird bereits lebhaft auf Facebook kommentiert und dabei auch die Frage aufgeworfen, ob es für solche Ausnahmesituationen denn nicht Springer gibt? Im Moment muss die Amtsleiterin passen und verweist darauf, dass es immer wieder in allen vier städtischen Kitas personell klemme. Das ist „der Worst case für uns“, der auch die Verwaltung nicht mehr schlafen lasse. Alles was denkbar sei, habe man von Amtswegen versucht, in die Wege zu leiten. Sogar Erzieherinnen in Elternzeit wurden bereits versucht, zu mobilisieren.

Es besteht ein großer Fachkräftemangel

Die Personallage ist seit Jahren bekanntlich auf Kante genäht, weil ein großer Fachkräftemangel besteht. "Der Markt ist leer." Diese Erfahrung treffe alle Träger von Kindergärten, sagt Rösner, auch bei den kirchlichen Einrichtungen bestehen immer wieder große personelle Engpässe. Rösner betont, dass die Stadt alles unternommen habe, um „so etwas Einschränkendes“ wie eine Kürzung der Öffnungszeiten zu verhindern. Auch die Lösung, Kinder über mehrere Einrichtungen zu verteilen, lasse sich nicht machen, da zurzeit überall Krankheitsfälle bestehen. Außerdem sei der Kindergarten keine „Aufbewahrungsgeschichte“, sondern eine Einrichtung, auf die Eltern einen Rechtsanspruch haben.

Berufstätige Frauen sind besonders betroffen

Auch die Stadt hätte gerne Springer, die bei Personalausfall zur Stelle wären. Nur momentan lasse sich für die 85 Kinder, die in Karsau in den Bienenkorb gehen, kein Dienstplan mehr aufstellen. „Ich kann es nicht zu aller Zufriedenheit lösen“, bedauert Rösner die jetzt gezogenen Konsequenzen, wohl wissend dass berufstätige Frauen besonders getroffen werden, wenn vom 18. Februar an ein früher Betreuungsschluss um 13 Uhr für Kindergartenkinder und bis 14 Uhr für Krippenkinder gilt. „Die meisten Eltern reagieren verständnisvoll“, erlebt Rösner, sie wissen um die Qualität der Einrichtung und was Erzieherinnen dort leisten.

Die Differenz wird gut geschrieben

Die Eltern von Kindern im Bienenkorb wurden auch schriftlich darüber informiert, dass für den angesetzten Notzeitraum in der Ganztagsbetreuung lediglich der Beitrag analog der verlängerten Öffnungszeit berechnet wird, die Differenz wird gut geschrieben.