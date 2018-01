Rheinfelden Kirchen suchen Gespräch mit der Stadt

Die evangelische und katholische Gemeinde sehen Redebedarf bezüglich der Sonntagsverkäufe. Der Wunsch nach rechtlichen Prüfungen wird laut. Es geht vor allem um Kompromisse – und um den Schutz des Sonntags und der Arbeitnehmer.

Die Verwaltung hat für das aktuelle Jahr wieder vier verkaufsoffene Sonntage in Verbindung mit Festen und Veranstaltungen genehmigt. Auch der Gemeinderat hat den Terminen zugestimmt, jedoch nicht ohne Gegenstimmen und Diskussionen. Gesprächsbedarf haben nun auch die Rheinfelder Kirchen angemeldet. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen die Gemeinden schriftlich zu den Sonntagsverkäufen Stellung nahmen, haben sie nun um ein persönliches Gespräch mit Verwaltung und Fraktionen gebeten.

Rechtliche Grundlagen prüfen

Ziel des nichtöffentlichen Gespräches, das auf den 1. März terminiert ist, ist es aber nicht, die Sonntagsverkäufe zu reduzieren oder komplett zu kippen. Vielmehr hätten die Kirchen zweierlei Anliegen, wie Dekan Gerd Möller vom katholischen Dekanat Wiesental erklärt. „Zum einen geht es uns darum, gemeinsam zu prüfen, ob die verkaufsoffenen Sonntage in Rheinfelden tatsächlich den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.“ Dabei bezieht sich Möller auf eine aktuelle Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach verkaufsoffene Sonntage nur zulässig sind, wenn sie kein Selbstzweck sind, sondern in Verbindung mit einer Veranstaltung stattfinden, die im Vordergrund steht. Um das zu prüfen, möchte Möller auch eine Rechtsberaterin zu dem Gespräch mitnehmen. „Für die genaue Beurteilung brauchen wir die Konzepte der geplanten Veranstaltungen“, sagt er. Die habe man bei der Stadt angefordert, bisher aber noch nicht bekommen. Müller betont aber auch: „Wenn die Sonntagsverkäufe den rechtlichen Bestimmungen entsprechen, dann sind sie auch korrekt.

“ Auf die Frage, warum das Gespräch im nicht-öffentlichen Rahmen stattfindet, obwohl das Thema durchaus von öffentlichem Interesse ist, sagt Möller: „Der Sinn des Gespräches ist erst einmal ein Faktenaustausch.“ Es sei wie bei den Sondierungsgesprächen in Berlin. Da harre man auch nicht dem, was diskutiert wird, sondern dem Ergebnis.

Balance der Interessen

Als zweiten Punkt wollen die Kirchenvertreter bei dem Gespräch klären, dass die verkaufsoffenen Sonntage nicht mit kirchlichen Veranstaltungen kollidieren. „Es geht uns um den Schutz des Sonntags und um den Schutz der Arbeitnehmer“, sagt Möller. Es sei den Kirchen schon lange ein Anliegen, das in einem gemeinsamen Gespräch mit Stadt und Verwaltung zu klären.

„Wir möchten miteinander reden, die verschiedenen Positionen hören und auch herausfinden, wie die Verwaltung die Zukunft der Sonntagsverkäufe sieht“, sagt auch Ivo Bäder-Butschle, Pfarrer der evangelischen Johannesgemeinde. Dabei gehe es darum, zwei wichtige Werte in Balance zu bringen; auf der einen Seite die Wirtschaftlichkeit des Standorts Rheinfelden, auf der anderen Seite das menschliche Bedürfnis nach Ruhe und Erholung.

Gewerbeverein schätzt Kirche

Ähnlich äußert sich auch der Vorsitzende des Gewerbevereins, Gustav Fischer: „Der Gewerbeverein hat von Anfang an darauf geachtet, dass bei der Durchführung der verkaufsoffenen Sonntage in der Innenstadt ein Einklang zwischen Kirche und den in ihr versammelten Gläubigen als auch bei den Interessen des Handels besteht“, sagte er auf Nachfrage. Dies werde daran deutlich, dass man sich von Anfang an auf zwei verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt beschränkt habe.

Die Zusammenarbeit sei gut und werde dadurch deutlich, dass auch die protestantische Kirche als Zentrum der Innenstadt Gelände zur Verfügung stelle und sich so etwa am City Fest oder an anderen Märkten beteilige, so Fischer weiter. „Der Gewerbeverein begrüßt es deshalb, dass die Kirchen als gesellschaftlicher Faktor der Stadt die Diskussion um den Wert des Sonntags in den Fokus ihres Auftrags stellt.“ Gerade die mittelständischen Betriebe wüssten um die Bedeutung der Sonntagsruhe, und die Sorgfaltspflicht für ihre Mitarbeit spiele eine besondere Rolle, so Fischer abschließend.