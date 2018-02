Rheinfelden Kinder wachsen zweisprachig auf

Zum Tag der Muttersprache: Lirije und Valon Hajdari aus Rheinfelden erziehen ihre beiden kleinen Söhne bilingual. Einfach ist es manchmal nicht

Rheinfelden – Im Jahr 2000 hat die Unesco den 21.Februar als Tag der Muttersprache ausgerufen, um auf die Vielfalt der Weltsprachen hinzuweisen. Während viele Menschen nur eine Muttersprache haben, lernen Rian und Noar gleich zwei: deutsch und albanisch. Selbst zweisprachig aufgewachsen, legt Mutter Lirije Hajdari sehr viel Wert darauf, dass ihre Söhne beide Sprachen beherrschen, auch wenn das nicht immer einfach ist.

Die ersten Jahre sei in ihrer Familie nur albanisch gesprochen worden, erzählt Hajdari. Erst im Kindergarten hat die gebürtige Tuttlingerin Deutsch gelernt. Mit dieser Methode hat sie gute Erfahrungen gemacht, denn sie hält es für wichtig, erst eine Sprache zu beherrschen, bevor eine zweite zu Verwirrung führt. Trotzdem war sie sich zuerst unsicher, ob dies auch der richtige Weg für ihre Kinder ist und ließ sich nach der Geburt ihres älteren Sohnes Rian beim Kinderarzt beraten. „Dort habe ich aber genau die gleiche Empfehlung bekommen“, sagt Hajdari.

Während Hajdari in Deutschland geboren ist, kam ihr Mann Valon erst mit zehn Jahren aus dem Kosovo nach Deutschland. Auch er spricht sehr gut deutsch, die Sprache hat er durch den Besuch der deutschen Schule und das spätere Arbeiten erlernt. Er teilt die Ansicht seiner Frau, dass gute Kenntnisse in beiden Sprachen sehr wichtig sind. Deshalb haben sich beide darauf geeinigt, die ersten zwei Jahre nur albanisch mit ihrem großen Sohn zu sprechen.

Im dritten Jahr habe Hajdari dann begonnen, ihn langsam auf den Kindergarten vorzubereiten, indem sie ihm deutsche Bücher vorgelesen und sich diese dann gemeinsam mit ihm angesehen und auf albanisch darüber gesprochen habe. Mittlerweile ist Rian vier Jahre alt und besucht seit einem Jahr den Kindergarten. Seither hat er erstaunlich viel gelernt. Gerade erst hat er die Vorsorgeuntersuchung U 8 hinter sich gebracht, zu der auch ein Sprachtest gehört. Diesen hat er problemlos gemeistert. „Nur auf die Grammatik sollen wir ein kleines bisschen mehr Acht geben“, räumt die 26-Jährige ein und ergänzt, dass die Wahl des richtigen Artikels ihrem Sohn manchmal noch ein bisschen Mühe bereite.

Diese Entwicklung spricht dafür, dass der Weg der richtige für ihren Sohn gewesen zu sein scheint. Schwieriger wird diese Variante allerdings beim zweiten Kind. „Noar hört sehr viel mehr Deutsch, als es Rian in seinem Alter je getan hat“, erklärt die zahnmedizinische Fachangestellte, „wir sprechen jetzt automatisch viel mehr Deutsch zuhause."

Auch sei ihr erklärt worden, dass sie nach der Abholung aus dem Kindergarten mit ihrem großen Sohn erst einmal Deutsch sprechen solle, um ihn nicht zu überfordern. „Die Kinder können nicht so schnell umschalten, nachdem sie den ganzen Morgen Deutsch gesprochen haben“, sagt sie und gibt zu, dass sie selbst dann schnell verleitet würde, einfach Deutsch zu sprechen, was für den knapp eineinhalbjährigen Noar nicht von Vorteil sei. Da sei es ein großer Pluspunkt, dass ihre Schwiegereltern mit im Haushalt leben, denn diese sprechen immer nur albanisch.

Ob und wie sich die andere Ausgangslage für Noar auswirke, könne Hajdari aber noch nicht sagen, denn bisher spreche ihr zweiter Sohn erst ein paar Worte. Sie werde ihre Söhne aber immer in beiden Sprachen unterstützen, denn es sei ihr sehr wichtig, dass sie beide Sprachen gleich gut beherrschen, in Wort und später auch in Schrift. Deshalb hätte sie es gerne gehabt, dass ihre Kinder, wie sie in ihrer Jugend, einmal pro Woche eine albanische Schule besuchen könnten. „Leider gibt es das aber nicht in dieser Gegend“, bedauert sie, "falls ich aber merke, dass ihr Albanisch schlechter wird, werde ich sie auf jeden Fall privat fördern.“