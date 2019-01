von Elena Borchers

Vor zehn Monaten hat der Jugendhilfeausschuss des Kreistags ein Konzept zum Kinder- und Jugendschutz verabschiedet. Vereine sind danach gefordert, Schutzkonzepte gegen jede Form der Gewalt zu entwickeln. In zwei Veranstaltungen hat das Landratsamt die Vereine in Rheinfelden über dieses Thema informiert. Dank einer Veranstaltung mit dem Badischen Sportbund vor zwei Jahren hatten sich die meisten von ihnen schon umfassend mit dem Thema befasst. Nun erwartet das Landratsamt jedoch ganz konkrete Schritte.

Rückblick

„Bereits im Jahr 2016 haben einige Vereine im Stadtsportausschuss selbst Interesse bekundet, sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt zu befassen“, erinnert sich der Stadtsportausschussvorsitzende Dieter Wild. Nachdem er Kontakt zum Badischen Sportbund aufgenommen hatte, schickte dieser einen Sportpädagogen, der die Vereinsvorsitzenden zu dem Thema informierte. Danach bot der Sportpädagoge mehrere Schulungen an, an denen alle interessierten Vereinsvertreter teilnehmen konnten. „Das Ziel dieser Veranstaltungen war es vor allem, zu sensibilisieren“, so Wild. Nach diesen Schulungen hätten viele der Sportvereine das Thema sehr engagiert bearbeitet.

Infokampagne für Vereine

„Das Jugendamt hat die gesetzliche Aufgabe, Vereinbarungen mit den Vereinen zum Kinder- und Jugendschutz zu treffen“, erläutert Gisela Schleith vom Fachbereich Jugend und Familie im Landratsamt. Das gilt für Träger, bei denen die Mitarbeiter hauptamtlich beschäftigt sind, und für solche, bei denen Ehrenamtliche beschäftigt sind, also Vereine. Da die Vereine die Anforderungen, die diese Vereinbarung mit sich bringt, selbst umsetzen müssen, hat das Landratsamt in den vergangenen Monaten nach und nach alle Vereine im Kreis, die Kinder- und Jugendarbeit betreiben, zu Infoveranstaltungen eingeladen. Die letzte von insgesamt zwei dieser Veranstaltungen in Rheinfelden fand im Dezember mit guter Beteiligung statt.

Schutzkonzept

Zum einen sind die Vereine nach der Vereinbarung dazu aufgefordert, ein eigenes Schutzkonzept zu erarbeiten, wobei das Landratsamt seine Unterstützung anbietet. „In dem Konzept geht es vor allem darum, Ansprechpartner zu benennen und die Kinder darüber zu informieren, an wen sie sich wenden können“, erläutert Schleidt. Und die Unterzeichner werden aufgefordert, die Lebenslagen von Kindern aufmerksam wahrzunehmen, um das Gefährdungsrisiko abschätzen zu können, und im Ernstfall geeignete Hilfen anzubieten zu können.

Die Skizunft Rheinfelden etwa ist nach Aussage der Vorsitzenden Gudrun Hauck gerade dabei, ein solches Konzept zu erarbeiten. Aber auch jetzt tut der Verein schon einiges. „Wir haben alle Trainer, Lehrer und Begleiter eine Verpflichtungserklärung des Deutschen Olympischen Sportbundes unterschreiben lassen“, so Hauck. Darin verpflichten sich die Trainer unter anderem, auf die körperliche Unversehrtheit der Sportler zu achten und keine Form der Gewalt auszuüben.

Erweitertes Führungszeugnis

Eine weitere Maßnahme, die der Vereinbarung mit dem Jugendamt zugrunde liegt, ist das Einfordern eines erweiterten Führungszeugnisses aller Vereinsmitglieder, die mit der Kinder- und Jugendarbeit betraut sind. Die Skizunft plant, auch diese Maßnahme vorzunehmen, obwohl sich Hauck dabei „etwas weniger Bürokratie“ wünschen würde.

Die Vereinbarung mit dem Jugendamt wird zwar vom Landratsamt gefordert, schlussendlich können die Vereine jedoch selbst entscheiden, ob sie diese umsetzen möchten. Klaus Hunzinger, Vorsitzender des Musikvereins Minseln, hält das für seinen Verein derzeit nicht für notwendig.

„Wir haben immer ein offenes Ohr für das Thema“, sagt er. Zudem achteten die Musiker, die Kinder und Jugendliche unterrichten, darauf, dies immer in Gruppen zu tun, und nie alleine mit einem Musikschüler in einem geschlossenen Raum zu sein.