von Danielle Hirschberger

Das vielseitige Angebot des Spieldorfes Herten wird diese Woche um ein offenes Spiel- und Bastelangebot erweitert. Auf der Wiese des Turn- und Sportvereins (TuS) neben der Halle des Vereins werden Impulse gegeben, aus denen die Kinder selbst Spiele entwickeln können. Spannendes Thema sind Indianer, zum Auftakt durfte sich jedes Kind einen Namen wählen, der bei den Indianern üblich ist.

Wie einst Winnetou

Jetzt tummeln sich Winnetou, Schlaue Eule, Schneller Fuchs, Schüchternes Reh, Glücklicher Käfer und Süßer Hase auf der Wiese. Aus Papier und bunten Federn wird ein passender Kopfschmuck gebastelt und auf den Kopf gestülpt. Mit großer Freude bauen alle zusammen mit viel Schwung drei Tipis auf, das sichtbare Zeichen für das Thema „Indianerdorf“. Eva Eckerlin ist die Leiterin des Ferienprogramms, seit Herbst bereitet sie mit weiteren Helfern dieses Ferienangebot vor. Vier Jugendliche und Eltern aus Herten helfen Eva Eckerlin bei der Durchführung. Besondere Unterstützung erhielt das Vorhaben durch den TuS Freiheit Herten, dessen vereinseigene Halle während dieser Woche genutzt werden darf. „Wir stellen das Material zur Verfügung, die Kinder sollen selber nach ihrer eigenen Fantasie basteln. Unsere Angebote sind Impulse, nach denen Spiele entwickelt werden können“, informierte Eckerlin.

Angebot kommt sehr gut an

An einem Tisch im Schatten der großen alten Bäume kann sich der Indianer einen Pfeil und Bogen basteln. Besonders die Jungs sind dabei natürlich mit großem Eifer dabei, während die Mädchen eher am Tisch mit Speckstein verweilen. Sie sind kreativ, schneiden und schleifen mit sehr viel Fantasie Anhänger, die am Band als Schmuck getragen werden können. Da das Angebot offen und keine Anmeldung erforderlich ist, ist nie bekannt, wie viele Kinder kommen. Doch schon am ersten Tag ist abzusehen, dass das Angebot im Hertener Spieldorf sehr gut ankommt. Vom Kleinkind bis zum Jugendlichen ist auf der TuS-Wiese fast aus jeder Altersgruppe ein Teilnehmer beim gemeinsamen Spielen zu sehen.

Und natürlich wird geturnt

Und am ersten Tag gab es als Besonderheit, passend zum Thema Indianerdorf, ein Angebot auf Großgeräten des TuS unter der Leitung von Oberturnwartin Sabrina Schwald. Cowboy und Indianer rasten durch die Halle über Schwebebalken, Kasten und anderen zum Parcours aufgebauten Geräten, das hat den Kindern so richtig gut gefallen.

Zum Programm: Offenes Spiel- und Bastelangebot des Spieldorfes Herten auf der TuS-Wiese Mittwoch, Donnerstag und Freitag 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet (www:spieldorf-herten.de).

