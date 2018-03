Rheinfelden Kinder musizieren mit dem Maskottchen Pan-Pan

Der Musikverein Nollingen ist in jeder Hinsicht gut aufgestellt. Dirigent Edgar Kaiser spricht von einer tollen Truppe: „Jung und Alt harmonieren nicht nur musikalisch, ich bin stolz, so einen Verein zu haben.“

Dass der Probenbesuch bei nur knapp 79 Prozent liegt, ist für den Dirigenten nicht von Bedeutung. Edgar Kaiser vertritt die Ansicht: „Für mich ist es wichtig, was bei den Konzerten herauskommt und damit bin ich sehr zufrieden.“ Patrick Becker, der in seinem Amt als Vorsitzender geschlossen bestätigt wurde, appellierte hinsichtlich der Proben: „78,75 Prozent sollten ein Ansporn sein, wieder über die 80er-Grenze zu kommen.“

Insgesamt hatte das Aktivorchester 68 Auftritte und Proben, hinzukommen 13 nicht musikalische Zusammenkünfte. Höhepunkt waren das Jahres- und Kirchenkonzert. Voll des Lobes über die Jugend ist Raimund Kraml. Er hat das Jugendorchester im Jahre 2014 als „Rohdiamant“ übernommen. „Ich habe ihn geschliffen, mein Nachfolger Andi Güdemann soll ihn jetzt zum Diamanten polieren.“ Zum Abschied attestierte Raimund Kraml: „Die Jugend verfügt über ein musikalisch breites Spektrum, welches bereits in den Jazz geht, die Leistung ist enorm gestiegen.“

Der Musikverein Nolligen, der seit dem vergangenen Jahr dem Markgräfler Hochrhein-Turngau in der Kategorie „Spielmannswesen“ angehört, startet ab Mitte April dieses Jahres die Gruppe „Pan-Pan“. Pan-Pan ist eine kleine Puppe, sie ist der Name und sozusagen das Maskottchen der musikalischen Früherziehungsgruppe. „Wir bieten für die Kinder von vier bis sechs Jahren eine musikalische Früherziehung, Interessierte sollen sich melden“, so die Aufforderung von Patrick Becker. Pan-Pan wird bei den Proben, die Freitagnachmittag stattfinden, immer zugegen sein, geleitet wird die Gruppe von Sarah Fischer und Natalie Weiß.

38 Aktive, 13 Zöglinge, 368 Passive.Vorsitzender Patrick Becker, Vizevorsitzende Nadja Hartmann, Kassierer Edgar Laube und Katrin Fischer, Kassenrevisoren Gerhard Dittrich und Stefan Hassler, Schriftführerin Simone Neu, Protokollführer Bettina Lipp, Materialwart Simon Laube, Jugendwart neu Natalie Weiß und Michaela Rummel, Festwirt neu Andrea Lorentz und Fabian Klossner, Aktivbeisitzer Daniel Lipp und Peter Dufner, Passivbeisitzer Norbert Stucke und Angelika Catalano, Notenwart Karoline Baier und Günter Dornis, Käschtliwart Sarah Fischer, Fähnerich Stefan Neu, Ehrenvorsitzender Werner Merkt.E-Mail (vorstand@musikverein-nollingen.de).