Rheinfelden Kinder in Karsau sollen schönere Spielplätze bekommen

Kinder in Karsau sollen schönere Spielplätze bekommen

Der Ortschaftsrat hat sich mit den örtlichen Spielplätzen auseinandergesetzt. Das Ergebnis der Prüfung: Ein Gesamtkonzept für alle Spielplätze steht auf der Wunschliste an die Adresse der Stadt bis zu den Haushaltsberatungen im Sommer.

Der Spielplatz im Steigweg soll noch in diesem Jahr mit einem Klettergerüst aufgewertet werden. Um den Spielplatz Steigweg besser auszustatten, wurden 20 000 Euro in den noch nicht genehmigten Haushaltsplan 2018 eingestellt. Karla Morath von der Tiefbauabteilung schlug auf der Sitzung vor, die Attraktivität des Spielplatzes mit einem Klettergerüst aufzuwerten, welches den in die Jahre gekommen Sandbereich ersetzen würde. Morath führte aus, dass ein Klettergerüst auch für ältere Kinder interessant ist, während ein Sandbereich nur von kleinen genutzt werde.

Die einer geschwungenen Leiter ähnliche Kletteranlage kann in der ganzen Länge überklettert werden und bietet zudem daran hängende zusätzliche Kletter-, Schwing- und Sitzmöglichkeiten. Für die Kletteranlage würden rund 12 500 Euro zu Buche schlagen. Weiterhin sollen verrutschte Treppenstufen im Hang wie auch die Auflage der Sitzbank durch die Technischen Dienste wieder gerichtet werden. Morath will die Stadtgärtnerei beauftragen, gegen den Dornenwuchs Rindenmulch auszubringen. Das vorhandene Spielhäuschen, die Rutsche und die Doppelschaukel in der Anlage bleiben erhalten. Sibylle Jung (SPD) erklärte, dass sie mit jungen Eltern gesprochen habe und diese einerseits die Idee des Klettergerüsts begrüßten, aber andererseits auch einen Sandspielbereich wünschten. Jung äußerte auch den Wunsch nach einer Himmelsliege. Morath verwies darauf, dass man schauen müsse, ob der vorhandenen Platz dafür noch ausreiche. Die Ortschaftsräte erteilten den Planungen für den Spielplatz Steigweg ihre Zustimmung.

Von der Verwaltung wünschten sich die Ortschaftsräte auch eine Gesamtkonzeption für alle Spielplätze im Ortsteil. Insbesondere der Spielplatz in der Brombacher Straße in Riedmatt, der beim Spielplatz-Check unserer Zeitung im vergangenen Jahr schlecht abgeschnitten hatte, führte zur Diskussion im Gremium.

Eltern sollen einbezogen werden

Ortschaftsrätin Gabriela Rüsch (SPD) meinte, dass es in Brombach wieder viele kleine Kinder gebe. Ortsvorsteher Jürgen Räuber (SPD) schlug vor, die Eltern in Riedmatt bei den Planungen einzubeziehen. Morath meinte, dass man versuchen könne, Mittel zu beantragen, verwies aber darauf, dass der Spielplatz Forststraße für 2019 geplant sei. Zudem hielt sie den Standort in der Brombacher Straße für wenig geeignet. Sie verwies auf den Ortsteil Degerfelden, wo es nur einen, aber dafür sehr beliebten Spielplatz gibt.

Stephan Rutner (CDU) stellte den Standort des außerhalb von Riedmatt gelegenen Spielplatzes am Grillplatz Bettlerkuchi infrage, da dort eher Jugendliche feiern würden und die Wiese beim Spielplatz oftmals nur als Parkplatz genutzt werde. Vanessa Edmeier (SPD) widersprach, und meinte, dass auch Familien mit kleinen Kindern den Grillplatz und die Spielgeräte dort nutzen. Räuber verwies auf die dreigeteilte Verantwortung bei der Bettlerkuchi, wo die Stadt für den Spielplatz, die Ortsverwaltung für die Grillstelle und der Forst für den Parkplatz zuständig sei.

Morath schlug dem Gremium vor, die Spielplätze in Karsau gemeinsam anzuschauen, um bis zu den Haushaltsberatungen 2019 eine Gesamtkonzeption zu erstellen. Der Ortschaftsrat erklärte sich mit dem Vorgehen einverstanden.