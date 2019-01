von Heinz Vollmar

Der Sportverein Herten ist nicht nur bemüht, in der Bezirksliga guten und attraktiven Fußball zu spielen, sondern kümmert sich auch intensiv um ein behagliches und gemütliches Umfeld im Verein. Im Fokus stehen daher auch die Renovierungsarbeiten in der Sportgaststätte, die von den Vereinsmitgliedern in unzähligen ehrenamtlichen Stunden in Angriff genommen wurden, und die auch im Zusammenhang mit dem 20-jährigen Bestehen des Sportheims im kommenden Jahr stehen. Daher hatte man sich entschlossen, die Sportgaststätte herauszuputzen, für das 20-Jährige sowie das Vereinsleben fit zu machen.

Vom neuen Boden bis zu Küchengeräten

Mit einem komplett neuen Boden ausgestattet wurde bereits der Gastraum der Sportgaststätte, welcher außerdem mit einer dämmenden Zwischendecke ausgestattet wird, um einen notwendigen Schallschutz herzustellen. Ein neu aufgebrachter Putz im Innenbereich der Sportgaststätte sowie die Neuanschaffung einiger Küchengeräte zählen darüber hinaus zu den aktuellen Sanierungsmaßnahmen. Wie der Vorsitzende des Sportvereins, Stefan Weber, und der Ehrenvorsitzende Peter Grimm erklärten, würden außerdem Sanierungen in den Sanitärbereichen durchgeführt.

Vorbildliches freiwilliges Engagement

Beide verwiesen auf das große ehrenamtliche Engagement der Mitglieder, die sich für die Renovierungs-und Sanierungsarbeiten zur Verfügung gestellt haben. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, soll auch ein neuer Pächter für die Sportgaststätte gefunden werden. Das Pachtverhältnis mit dem letzten Pächter habe man einvernehmlich Ende des vergangenen Jahres gelöst.

Ein Ort der Gastlichkeit

Sowohl Stefan Weber als auch sein Stellvertreter Manfred Mehlin, der sich ebenso aktiv in die Renovierung der Sportgaststätte einbrachte, betonten in diesem Zusammenhang, dass man bei der Auswahl der neuen Pächter vor allem auf eine gute Qualifikation achte, um die renovierte Sportgaststätte zu einem Ort der Gastlichkeit bei gutem Essen und einem ausgewählten Getränkeangebot werden zu lassen.