von Danielle Hirschberger

Stadtführerin Christel Mohr vereinigte Kunst und Poesie auf einem Rundgang durch die Kernstadt. Sie erläuterte Kunstwerke im öffentlichen Raum und zitierte dazu Lyrik, die vorwiegend von Dichtern aus Rheinfelden stammte. Sie wollte die Teilnehmer auf die Besonderheiten und Schönheiten der Skulpturen aufmerksam machen.

Rheinfelden Die Bürger stimmen gegen den Rheinsteg zwischen dem deutschen und Schweizer Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Zum guten Hören wurden von Gabriele Zissel Headsets ausgegeben. Der Rundgang begann auf dem Kastanienplatz mit den Plastiken „Mehrgesicht“ von Rudolf Scheurer und „Begegnung“ von Matthias Eder. Mohr regte die Fantasie der Teilnehmer an, was bedeutet Schwangerschaft, wer sind die beiden Schwangeren? Maria und Elisabeth?

Kritik an Unvollendung

Auf dem Karlsplatz gab es Kritik. Dort steht der von Schülern der Schillerschule geschaffene Brunnen „Vier Elemente“ bei dem das vierte Element, das Wasser, nicht vorhanden ist. Mohr äußerte den Wunsch, dass das Werk vollendet wird, „das Plätschern fehlt!“ Doch bemängelt wurde nicht nur die Tatsache, dass der Brunnen wie ein Vorbote auf die Klimaveränderung trocken sein Dasein fristet. Es wurde ihm auch noch ein Pfandbutler zur Seite gestellt. „Diese Elemente zur Müllvermeidung sind sehr sinnvoll, doch direkt an einem Kunstwerk ist es wie eine Ohrfeige“, brachte Christel Mohr kritisch vor.

Rheinfelden So äußern sich Befürworter und Gegner zum abgelehnten Rheinsteg in Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Die Teilnehmer am Rundgang gaben zu, schon oft am Werk von Tobias Eder am Pfarreizentrum unbeachtet vorbei gegangen zu sein. Tisch und Stühle symbolisieren die Gesellschaft, manche sind mitten drin, manche am Rand, manche haben ohne Lehne einen unruhigen Platz. Mohr verblüffte die Teilnehmer mit ihren Gedanken dazu. Nebenbei informierte sie stets über den Künstler selbst, wann und wo er gelebt hat, sowie Details der Ausbildung.

Narrenbrunnen ist ein Kartenhaus

Mohr führte die Gruppe hinter das Pfarreizentrum. Dort stehen zwei Plastiken von Leonhard Eder, eine Maria mit Kind und die Bremer Stadtmusikanten. Als nächstes wurde die „Großfamilie“ von Rudolf Scheurer besucht, dann gab es einen Halt bei der kolorierten Metallplastik auf dem Oberrheinplatz. Mohr erklärte, dass es sich bei dem Narrenbrunnen um ein Kartenhaus handele. Der Rundgang endete bei der Christusfigur an der Christuskirche. Diese sorgte in ihrer Ausprägung noch einmal für Diskussionen.

Rheinfelden Die Brauerei Feldschlösschen möchte Lernwerkstatt für künftige Brauer einrichten Das könnte Sie auch interessieren

Zu jeder der Skulpturen hatte Mohr passende Lyrik gefunden. Beim Rathausbrunnen natürlich ein Gedicht, bei dem Wasser im Mittelpunkt steht: „Der römische Brunnen“ von C. F. Meyer. Erfreulicherweise waren auf den Wegen auch mehrere Gedichte einheimischer Künstlerinnen dabei: Helga Wiegenbauer aus Minseln, Ruth Loibl aus Nollingen und Hagumoth Dietrich, die Tochter von Theresia Herzog, wurden zitiert. Von Helga Wiedenbauer Gedichte, wie „Mit meiner Enkeltochter an der Hand“, von Ruth Loibl las Mohr den Text aus der Broschüre Rheinliebe vor. Vor der Madonna hielten einfach alle Teilnehmer einen Moment der Stille ein, die Alltagsabläufe wurden ausgeblendet. Zur Skulptur der Bremer Stadtmusikanten las die Stadtführerin die von Margarita Stölting in Reimform gebrachte Geschichte dieser Tiere vor. Die Teilnehmer hatten viel Freude an dem bekannten Märchen.

Die zeitgenössischen Schriftsteller Peter Kahan und Kai Hoff zitierte Mohr an der Christusstatue. Das waren Worte zu Aleppo und Auschwitz, hier gab es keine leichte Kost, die Teilnehmer wurden nachdenklich. Der aufschlussreiche Rundgang endete mit einem Aperó.