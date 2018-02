Rheinfelden/Schweiz Keine Leihfahrräder für Schweizer Rheinfelden

Schweizer Nachbarstadt sieht nicht genug Nachfrage für Leihvelo-Modell. Mehr Fahrradparkplätze sind allerdings geplant.

Die Schweizer Nachbarstadt wird kein Velo-Leihsystem einführen. Die Nachfrage sei zu klein. Die Veloabstellplätze beim Bahnhof und bei der S-Bahn-Haltestelle Augarten sollen hingegen deutlich verbessert werden.

Schweizer Rheinfelden will das Velofahren fördern. Aus diesem Grund wurde vor ein paar Jahren geprüft, ob zusammen mit der badischen Schwesterstadt Rheinfelden ein grenzüberschreitendes Velo-Leihsystem eingeführt werden könnte. In verschiedenen großen Städten wird ein solches Angebot von den Einheimischen und Touristen gut angenommen.

„Das Angebot in Rheinfelden hätte Bewohner, Arbeitnehmer und Gäste für den Alltagsverkehr, aber auch für den Freizeitverkehr ansprechen sollen“, erklärt Stadtschreiber Roger Erdin. Damit ein solches System Erfolg habe, brauche es ein gutes Grundangebot mit verschiedenen Abgangs- und Zielstationen. Dies zeigten Erfahrungen in anderen Städten.

„Gleichzeitig kann ein Leihsystem in unseren Größenverhältnissen nur dann sinnvoll betrieben werden, wenn publikumsorientierte Betriebe und große Arbeitgeber das Potential sehen und das System mittragen“, so Erdin weiter. Daran scheitert es offenbar: „Wir mussten schließlich feststellen, dass die Nachfrage nach einem solchen System zu klein war“, erklärt der Stadtschreiber. Damit ist das Thema vorerst vom Tisch.

Leihfahrräder wird es also in Rheinfelden weiterhin nicht geben. Hingegen soll sich am Bahnhof bei den Parkplätzen für Velos einiges ändern. Das ist durchaus dringend, gibt es heute dort doch zu wenig Abstellplätze für Zweiräder: „Im Rahmen der Bahnhofsentwicklung ist eine deutliche Verbesserung der Veloparkplätze geplant.“

Die Stadt habe unter anderem den Neubau einer Velostation beim Bahnhof Rheinfelden sowie den Ausbau der Veloabstellplätze bei der S-Bahn-Haltestelle Augarten als Maßnahmen beim Agglomerationsprogramm eingegeben. „Im Rahmen dieses Programms fördert der Bund Maßnahmen der Verkehrs- und Siedlungsentwicklung“, erklärt Erdin dazu. Aus dem letzten Förderprogramm hatte die Stadt Rheinfelden eine Mitfinanzierung von rund zwei Millionen Franken an die Realisierung des neuen Rheinsteges erhalten. Ob es auch etwas für die Veloabstellplätze gibt – und wann sie realisiert werden – ist allerdings noch offen.