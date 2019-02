von Sophia Kaiser

Zweistellige Temperaturen und viel Sonnenschein schenkt schon seit dem Wochenende Hoch "Dorit". Das macht sich im Stadtbild bemerkbar. Viele zieht es nach draußen zum Sonne tanken und Eis essen. Auch die Eisdielen spielen mit und haben pünktlich zum milden Wetter ihre Türen geöffnet.

Seit Samstag serviert er wieder Eis

Obwohl das gute Wetter in Zusammenspiel mit den Eissalons den Eindruck erweckt, dass die auch nur deswegen Mitte Februar schon geöffnet haben, ist das nicht ganz richtig. „Wir haben jedes Jahr im Februar aufgemacht, manchmal auch schon Anfang Februar. Bis Mitte des Monats haben wir aber meistens ganz sicher offen“, erklärt Livio Calchera, Inhaber der Eisdiele "Dolomiti". Seit vergangenen Samstag serviert er nach der Winterpause wieder den Kunden Eis.

Eine halbe Stunde Sonne reicht schon

Am ersten Öffnungstag wurde das Eisangebot auch ordentlich willkommen geheißen. Auf dem ganzen Oberrheinplatz fand man Eis essende Menschen. Wie viele genau am Wochenende kamen, kann Calchera nicht genau sagen, aber es reicht ihm zu sehen, dass die Menschen den ganzen Platz vor seiner Eisdiele füllen. „Meistens reicht eine halbe Stunde Sonne schon aus, dass die Leute aus allen Ecken kommen und ein Eis essen wollen.“

Schnee hält die Leute vom Genuss nicht ab

Trotz der normalen Öffnung im Februar richten sich die Betreiber der Eisdielen ein bisschen nach dem Wetter. „Wenn es jetzt richtig geschneit hätte und kalt gewesen wäre, hätten wir die Eröffnung ein bisschen verschoben. Manchmal kann man das aber gar nicht sagen, letztes Jahr hat es bis Ende März geschneit“, sagt Calchera. Selbst Schnee kann das Verlangen nach Eis nicht stoppen. Auch bei anhaltend kalten Temperaturen kommen die Kunden zum Eis oder Waffeln essen ins "Dolomiti", erzählt Calchera.

Manche Sorten gibt es im Winter nicht

Auch andere Eisdielen-Besitzer, die wie das Eiscafe "Italia" keine Winterpause machen, freuen sich über den regen Betrieb. Im Winter gibt es nur dort, aber trotzdem Eis in reduzierter Form, also die Hälfte an Eissorten, sagt Inhaber Romano Nicola. Kundschaft ist hier aber trotzdem da, denn die Lust auf Eis kann kein Wetter trüben. Neben Eis, kann man im Eiscafé "Italia" aber auch Waffeln, Crêpes oder Sandwiches in den Wintermonaten bekommen.

Ab März steht wieder die volle Auswahl bereit

„Es ist natürlich schade, wenn jemand eine besondere Eissorte essen möchte. Aber ich habe lieber weniger Eissorten und dafür eine gute Qualität, als eine volle Auswahl, die dann nicht leer wird“, erklärt Nicola. Ab Anfang März wird es auch wieder die volle Auswahl an Eissorten geben.

Viele Kunden bestellen die "Königin"

Alle erwarten, dass das schöne Wetter bis zum Wochenende anhält und viele zum Eis essen verführt. Die beliebteste Sorte kann Dolomiti-Inhaber Calchera nicht eindeutig bestimmen, aber das Vanille-Eis ist seine Spezialität, und deshalb wird seine „Königin“ sicher wieder von vielen Kunden bestellt werden.