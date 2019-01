von Horatio Gollin

Karsau – Die Planungen und Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum 750-jährigen Ortsbestehen laufen schon auf Hochtouren. Während die Chronik schon so gut wie fertig ist, fängt die Suche nach Sponsoren erst an.

Oberbürgermeister als Schirmherr

„Bei der Umsetzung sind wir natürlich entscheidend auf die Unterstützung der Vereine angewiesen“, meint Ortsvorsteher Jürgen Räuber. „Die Projektteams leisten die Vorarbeit, die Umsetzung müssen wir delegieren.“ Das Jubiläum soll mit einer Festwoche im Oktober begangen werden. Schirmherr ist Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, und der Ortschaftsrat fungiert als Lenkungsgremium, das über die Finanzen entscheidet.

Chronik fast in trockenen Tüchern

Als Projektleitung mit Räuber an der Spitze koordiniert die Ortsverwaltung verschiedene Projektteams, die sich mit der Planung der Feierlichkeiten, der Werbung, dem Sponsoring oder der Erstellung der Chronik beschäftigen. „Die ist praktisch in trockenen Tüchern“, sagt Räuber. Bis zum Sommer muss sie noch gelayoutet und gedruckt werden, damit sie bei einer Vernissage am 21. September vorgestellt werden kann.

Auftakt auf Schloss Beuggen

„Geplant ist, das Fest am 3. Oktober anzufangen, und dann soll es bis einschließlich 7. Oktober dauern“, erklärt Heidi Bator-Rütschlin vom Projektteam Veranstaltung. Der Auftakt am Donnerstag findet in der Bogenhalle des Schlosses Beuggen und auf dem Reichle-Hof statt. Eine Ausstellung und Vorführung von altem Handwerk ist geplant. Bator-Rütschlin hält fest, dass die Aussteller zunächst aus dem Ortsteil kommen sollten, und nur wenn ein Handwerk fehlt, externe Aussteller hinzugezogen werden.

Vortrag über Brand im 18. Jahrhundert

Zudem gibt es eine Ausstellung mit Oldtimer-Traktoren, von denen die meisten ebenfalls aus dem Dorf kommen, und auch „ein Entrümpelungsflohmarkt“ soll organisiert werden, führt Bator-Rütschle aus. Bewirtung und musikalische Unterhaltung sind eingeplant, aber noch nicht definitiv organisiert. Nachmittags hält Rudolf Steiner, der auch die Chronik angefertigt hat, einen Vortrag über den schlimmen Brand im Innerdorf im 18. Jahrhundert in der St. Michaelskirche.

Offizielle Eröffnungsfeier in der Sonnenrainhalle

Mit einer historischen Gemarkungsbegehung geht es am Freitag weiter. Später lädt die Ortsverwaltung zum Empfang ein, wo auch verdiente Bürger durch den Oberbürgermeister geehrt werden sollen, und um 19 Uhr beginnt die offizielle Eröffnungsfeier in der Sonnenrainhalle. Am Samstag gibt es rund um die Halle Festbetrieb und Kinderunterhaltung. Abends steigt in der Halle die SWR1-Disco, erklärt Bator-Rütschlin.

Musikverein holt Bezirksmusikfest ins Dorf

Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Michaelskirche. Räuber erklärt, dass es der Musikverein Karsau geschafft hat, das Bezirksmusikfest nach Karsau zu holen. Für den Gaumen ist eine Metzgete geplant. Abends schließt noch ein Orgelkonzert des Kulturamts in der Reihe „Unerhört – Klassik in Rheinfelden“ in der Friedhofskapelle an. Mit einem Handwerkerhock und Ponyreiten für Kinder auf dem Ponyhof geht die Festwoche am Montag zu Ende. Die Dinkelberger sorgen für musikalische Unterhaltung. Dort werden auch die kleinen, bunt bemalten Windräder prämiert, die die Bevölkerung am Auftakt im Schloss Beuggen erwerben kann, und die das ganze Dorf schmücken sollen.

Im Südwestfunk: "Morgenläuten aus Karsau"

„Am Sonntag vor der Jubiläumswoche sendet der Südwestfunk zwischen 8 und 9 Uhr eine einstündige Sendung mit Titel ‚Morgenläuten aus Karsau‘“, fügt Räuber an. Herbert Herzog vom Projektteam Digitale Medien erklärt, dass sie eine digitale Schnitzeljagd mit QR-Codes erstellen. Auf einer langen und einer kurzen, barrierefreien Route werden historische und topographische Stationen abgelaufen. Für Werbung sorgt das Projektteam über Instagram, Facebook und zwei Webseiten.

Planer hoffen auf 20000 Euro an Spendengeldern

„Was wir vorhaben, kostet einen Haufen Geld“, stellt Hubert Pfister vom Projektteam Sponsoring fest. Sein Team will in den kommenden Tagen alle Karsauer Firmen kontaktieren. Spender können sich in der Festschrift präsentieren. Die Planer hoffen darauf, 20 000 Euro an Spendengeldern zu generieren. Die Stadtverwaltung beteiligt sich mit 9000 Euro. Räuber sagt dazu: „Bei der Umsetzung müssen wir uns am finanziellen Rahmen orientieren. Wenn wir mehr haben, können wir auch mehr machen.“

Ausstellung: Interessenten für die Ausstellung von altem Handwerk können sich per E-Mail (sonnenblume1057@yahoo.de) melden.

Informationen im Internet:

http://www.karsau750.de