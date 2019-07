von Boris Burkhardt

Die neue und alte Ortsvorsteherin von Degerfelden ist Karin Reichert-Moser. Sie wurde in der Ortschaftsratssitzung am Dienstag einstimmig wiedergewählt. Die restlichen Ortschaftsräte wurden vereidigt. Neu am Ratstisch sitzt Nicole Rütschlin. Gerold Höpfl wurde für 20, Harald Höhn für 25 und Reichert-Moser für 35 Jahre Engagement im Ortschaftsrat geehrt.

Eindeutige Wahlempfehlung

„Die Wählerstimmen haben ganz klar gezeigt, dass das Dorf Karin Reichert-Moser will“, gab Gerold Höpfl seine Wahlempfehlung für die Freien Wähler aus, denen auch die bisherige und zukünftige Ortsvorsteherin angehört und die fünf von acht Sitzen im neuen Ortschaftsrat innehaben. Aber auch für CDU und SPD gab es keine Alternative: Die 67-jährige Reichert-Moser wurde mit allen acht Stimmen inklusive ihrer eigenen wiedergewählt. Die neue Amtsperiode beginnt allerdings erst nach der Bestätigung im Gemeinderat am 24. September.

Sechs Wiedergewählte und eine Neue

Im neuen Ortschaftsrat sitzen außer der Ortsvorsteherin die sechs Wiedergewählten Jürgen Amrein, Gerold Höpfl, Matthias Steinegger (Freie Wähler), Stefan Birlin, Jürgen Schenkel (CDU) sowie Harald Höhn (SPD). Sie alle wurden ebenso vereidigt wie der Neuzugang Nicole Rütschlin (37) für die Freien Wähler. Sabine Seykowski (SPD) gehört dem neuen Ortschaftsrat nicht mehr an.

Kampfabstimmung für Stellvertreter

Eine Kampfabstimmung gab es überraschenderweise um den Posten des Ersten Stellvertreters der Ortsvorsteherin: Birlin bekam außer seiner eigenen Stimme allerdings nur die seines Parteifreundes Schenkel, der ihn als Zweitplatzierten bei den Wählerstimmen hinter Reichert-Moser auch vorgeschlagen hatte. Wiedergewählt wurde hingegen Höpfl mit sechs Stimmen, desgleichen einstimmig Schenkel als Zweiter Stellvertreter.

Lob für gute Zusammenarbeit

Reichert-Moser lobte die gute Zusammenarbeit im Ortschaftsrat Degerfelden: „Man muss nicht immer einer Meinung sein. Wichtig ist, dass man einen Kompromiss und eine Entscheidung findet.“ Es sei heute nicht mehr selbstverständlich, Kandidaten für den Ortschaftsrat zu finden: „Es kostet Zeit und Ausdauer.“ Ortschaftsräte müssten kritikfähig sein und offene Augen haben, gleichzeitig realistisch einschätzen können und dennoch Idealismus haben.

Ehrung für 20 und 25 Jahre im Rat

In ihrer kurzen Laudatio für Höpfl und Höhn, die 20 beziehungsweise 25 Jahre dem Ortschaftsrat angehören, nannte Reicher-Moser die wichtigsten Projekte, an denen Höhn seit dem 12. Juni 1994 und Höpfl seit dem 26. Oktober 1999 mitgewirkt habe, darunter die Ampel an der Lörracher Straße, der Jugendtreff, die Kanalisation bis zur Sägemühle, der Sieg beim Bezirkswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“, zwei Sanierungen der Lörracher Straße, die Flurbereinigung aufgrund der A 861 sowie an der Grenze zu Herten und Rheinfelden. „Es wird oft als normal angesehen, was hier im Ortschaftsrat hart erarbeitet wird“, meinte Reichert-Moser. Höpfl erhielt außerdem das Verdienstabzeichen des Städtetags Baden-Württemberg in Silber.

Reichert-Moser ist schon 35 Jahre engagiert

Höpfl ehrte wiederum Reichert-Moser für ihr 35-jähriges Engagement im Ortschaftsrat, dessen Mitglied sie seit dem 28. Oktober 1984 ist. 1994 wurde Reichert-Moser erstmals zur Ortsvorsteherin gewählt. Außerdem ist sie seit 1999 in Gemeinderat und Kreistag aktiv. Die positiven Eigenschaften ihres Sternzeichens Zwilling, neugierig, flexibel, charmant und kommunikativ, könne er bestätigen, sagte Höpfl mit einem Augenzwinkern, die negativen, labil, ruhelos und launisch, hingegen nicht. In Reichert-Mosers weiteren zehn Jahren zwischen 1984 bis 1994 falle die Planung der Autobahn, die gemeinsame Einsegnungshalle in Herten und der zweite Preis beim Kreisentscheid „Unser Dorf soll schöner werden“.

Ortschaftsrätin Seykowski war erst am 8. November 2017 für Norbert Straub nachgerückt, erreichte bei der diesjährigen Wahl aber nicht mehr genügend Stimmen. Reichert-Moser bescheinigte ihr, „eine aufmerksame Beobachterin und Ansprechpartnerin“ zu sein: „Du hast dich von Anfang an eingebracht und dich wohlgefühlt im Ortschaftsrat.“