von Boris Burkhardt

In der jüngsten Sitzung des Degerfelder Ortschaftsrats waren erneut die geplanten Maßnahmen an der Kanalisation und den Wasserläufen Thema. Monika Marx vom städtischen Tiefbauamt erläuterte noch einmal den Generalentwässerungsplan für Degerfelden. Dieser Plan zur wasserrechtlichen Nutzung der Bäche zur Einleitung von Regenwasser liegt bereits in der zweiten Fassung vor; das Landratsamt verlängert die Erlaubnis bis Ende 2037.

Auslastung von bis zu 200 Prozent

Dazu kommen drei Baumaßnahmen, die 2021 begonnen werden sollen. Im Bereich Lörracher Straße und Eichsler Straße, In den Grundmatten und der Nettenbergstraße sowie in der Lörracher Straße und dem Rainhauweg wird die Kanalisation vergrößert. Wie Marx darlegte, haben die betreffenden Abschnitte inzwischen eine Auslastung von bis zu 200 Prozent erreicht, berechnet auf ein einjähriges Regenereignis. Die Kosten der Maßnahmen wurden 2017 auf zwei Millionen Euro geschätzt; aufgrund der guten Auftragslage im Tiefbau geht Marx aber von höheren Kosten bis zur tatsächlichen Ausschreibung aus.

Keine Auswirkungen auf die Abwassergebühr

Außerdem fehlten in der Kostenschätzung noch Maßnahmen zum Anschluss der Aussiedlerhöfe In den Aumatten und Hagenbacher Hof sowie in der Kanalisation in der Grenzacher Straße und dem Kirchrainweg. Letztere wird bis Jahresende noch einmal überprüft, weil dort Fremdwasser festgestellt wurde, was bedeutet, dass die Kanalisation an dieser Stelle nicht dicht ist. Die genannten Maßnahmen haben laut Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser keine Auswirkungen auf die Abwassergebühren, sondern werden über Kredite finanziert, beziehungsweise von der Stadt mit dem Landratsamt verrechnet.

Hydraulischen Stress für den Kleinbach testen

Marx wies noch einmal darauf hin, dass für das beschlossene Baugebiet Kaibacker eine neue Planung dringend nötig werde. Dabei müsse der hydraulische Stress für den Kleinbach getestet werden, in den das Baugebiet entwässert wird. Bei diesem Stresstest wird die Auswirkung von maximalen Wassermengen auf die Gewässerstruktur, unter anderem Erosionen, ermittelt.

Stadt wehrt sich gegen Regenüberlaufbecken

Laut Marx muss die Stadt in Minseln wegen des relativ kleinen geplanten Baugebiets Weihermatten für den entwässernden Mühlbach ein Regenüberlaufbecken (RÜB) mit einem Fassungsvermögen von 3500 Kubikmeter bauen. Die Stadt habe beim Landratsamt dagegen Widerspruch eingelegt; Marx sieht hier jedoch wenig Chancen. Sie befürchtet, dass das Bauwerk nie ausgelastet sein werde. Dennoch sei es nun nötig, diese wasserrechtlichen Kriterien bei allen zukünftigen Baugebieten im Stadtgebiet zu beachten, so auch im Kaibacker.

430000 Euro im städtischen Haushalt vorgesehen

Vom Generalentwässerungsplan unabhängig wird bereits dieses Jahr der Mischwasserkanal entlang des Großbachs in zwei Bereichen saniert, im Bereich Kapellenweg sowie im Bereich Adlerweg und Am Dorfbach. Die nötigen Mittel in Höhe von 430 000 Euro sind laut Reichert-Moser im städtischen Haushalt eingeplant. Der Kanal hätte laut Marx schon 2014 mit einem Inliner saniert werden müssen: „Das hätte ausgereicht.“

Ein Abschnitt des Rohrsystems kommt unter die Straße

Das Kanalisationsrohr liegt im Bett des Großbachs. Dort verbleibt es im Mittellauf. In den genannten zwei Bereichen wird es aber unter die Straße Am Dorfbach verlegt. Reichert-Moser legte Wert darauf, dass das Kopfsteinpflaster im Bereich Adlerweg und Am Dorfbach erhalten bleibt. Marx rechnet mit einer Bauzeit von anderthalb Monaten pro Bereich. Es werde rechtzeitig eine Informationsveranstaltung geben.