Kultur Kampflustig: Kabarett im Bürgersaal

Die Kabarettistin Tina Häussermann begeistert mit ihrem Soloprogramm im Rheinfelder Bürgersaal.

Eigentlich wollte sie mit ihm kommen. Doch ihn hatte es mit Grippe ins Bett verschlagen. Und das waren sicher keine "Fake News", mit deren Folgen sich das aktuelle Programm des Kabarettduos "Zu Zweit" beschäftigen wollte. Gehen wir davon aus, dass die Erkrankung von Fabian Schläper keine Falschnachricht und auch nicht manipuliert war, damit seine Partnerin Tina Häussermann in ihrem neuen Soloprogramm "Futschikato" allein auftrumpfen konnte. Immerhin waren durch den kurzfristigen Ausfall des Partners "alternative Fakten" gefragt. Statt pointierter Dialoge gab es Monologe; nein, nicht ganz, sondern viel Interaktion mit dem Publikum in der Rheinfelder Reihe "Kabarett im Bürgersaal".

Nur passiv dasitzen und die Pointen auf sich herunterrieseln lassen, das geht bei dieser temperamentvollen Klavierkabarettistin nicht. Die Zuschauer müssen mitmachen, wenn sich die preisgekrönte Stuttgarter Powerlady als Wutbürgerin echauffiert, mit den Kabarettfans eine "Wutprobe" durchführt und den ganzen "Wutchor" dirigiert. Ihr Motto: Die Wut mal rauslassen, egal ob als "kleines Wütchen" oder als "große Wut". Als Energiebündel ließ Tina Häussermann mit satirischem Humor alles raus, was sie im Alltag aufregt und in Rage bringt: von Funktionswäsche beim Joggen, die nie richtig funktioniert, über Panflötenspieler bis zur piepsenden Einparkhilfe, die bei ihr auch nicht hilft. Auch den Alltagsstress als Mutter von zwei kleinen Kindern, Jugenderinnerungen im Elternhaus oder den Sinnspruch "Lebe den Tag" bringt sie in pointierten Nummern und witzig-hintergründigen Songs aufs Tapet.

Der Titel "Futschikato" spielt auf Kampfkunst an, und so präsentiert sich Häussermann nach der Pause in einem schwarz-weißen Outfit, als würde sie zum Karate oder Judo gehen. Kampf- und spottlustig ist sie sowieso, wenn sie vehement in die Tasten langt und gnadenlos über Schlagerkönigin Helene Fischer herzieht. "Das hier ist Kabarett, wer Blümchenwiese will, soll zu Helene Fischer", spottet die freche Musikkabarettistin, die mit viel Selbstironie über ihre Erfahrungen im Alltag lästert. Das Publikum konnte es also gut verschmerzen, dass Fabian Schläper als "Yoga-Junkie" nicht dabei war, und sich damit trösten, dass das Duo im nächsten April "Zu Zweit" die Yogamatte mitbringt und die "Fake News" nachholt.