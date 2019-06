von Roswitha Frey

„Das Konzert wird so sonnig wie das Wetter.“ Mit diesem Versprechen begrüßte Dirigent Lukas Frank am Sonntagvormittag das in großer Zahl erschienene Publikum zur sommerlichen Matinee des Kammerchors Rheinfelden im Vacono-Dome. Es war in vielerlei Hinsicht ein besonderer Auftritt.

Alles passend zum Motto Sing & Swing

So zeigten sich die Sängerinnen und Sänger, passend zum Motto „Sing & Swing“, von ihrer heiter-beschwingten Seite mit Popsongs, Chansons und Schlagern. Außerdem war es ein Gemeinschaftskonzert, das der Schweizer Kammerchor Laufental-Thierstein unter Leitung von Katharina Haun mitgestaltet hatte.

Band Modularity der Musikschule Laufental begleitet

Die beiden Chöre bestritten zunächst je einen eigenen Programmteil und traten zum Schluss in einer Beatles-Hommage gemeinsam auf. Rhythmisch unterstützt wurden die Chöre von der Band Modularity der Musikschule Laufental. Die jungen Musiker um die charismatische Sängerin Sarah Sommer brachten zwischen den Chorblöcken mit poppigen und jazzigen Cover-Songs einen frischen, zupackenden Sound mit ein. „So ein Repertoire singen wir nicht jeden Tag“, stimmte Chorleiter Lukas Frank auf diesen Ausflug in die Welt der Popmusik und eingängigen Hits ein.

Sie verbreiten eine bewegende Stimmung

Zunächst betrat der Rheinfelder Kammerchor als Gastgeber die Bühne und sang geschmeidig und schwungvoll das charmante Chanson „Champs Elysées“. Auch im eindrücklichen Folkklassiker „Blowin‘ In The Wind“ von Bob Dylan in der deutschen Übersetzung „Die Antwort weiß ganz allein der Wind“ und in dem Lied „The Rose“ gefiel der Chor durch fein differenzierten, klaren Gesang. Herzergreifend und einfühlsam gesungen in der wehmütigen, aber auch tröstlichen Botschaft war Eric Claptons „Tears In Heaven“. Auch mit Leonard Cohens berühmtem „Hallelujah“ wussten die Sänger eine bewegende Stimmung zu verbreiten.

Witziges und Originelles vom Schweizer Chor

Deutschsprachige Pop- und Liedermacher-Hits hatte der Schweizer Gastchor mitgebracht. Witzig, ironisch und originell klang ihr Gesang in „Sing mal wieder“ der A-Cappella-Gruppe Wise Guys, „So soll es bleiben“ von Annette Humpe und „Alles nur geklaut“ der Prinzen. Richtig in Ohrwurmmelodien schwelgten die Zuhörer in dem zeitlosen Hit „Über den Wolken“ von Reinhard Mey. Und in „Major Tom“ von Peter Schilling hob der Chor mit schwerelosen Klängen gesanglich ins Weltall ab, wenn es hieß „Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff“.

Das Gesamtensemble harmoniert glänzend

Höhepunkt der Matinee war der gemeinsame Auftritt beider Chöre, die, abwechselnd dirigiert von Lukas Frank und seiner Kollegin Katharina Haun, bestens harmonierten als stimmfreudige große Chorgemeinschaft. Im rockigen „Can‘t help falling in Love“ von Elvis Presley und in einigen Popklassikern der Beatles wie „Michelle“, „Yesterday“ und „Blackbird“ zeigten die Chöre im Verbund viel Klangsinn und Gespür für diese raffinierten Chorversionen.

Beatles so anspruchsvoll wie klassische Literatur

Und es zeigte sich, dass die Kompositionen von Paul McCartney und John Lennon ebenso anspruchsvoll zu singen sind wie klassische Literatur. Es war ein Hörvergnügen, wie schön, feinfühlig und einprägsam die Rheinfelder und Laufentaler Sängerschar diese Beatles-Evergreens aufführte. Auf deutsch sangen sie zum Schluss voller Schwung „Komm, gib mir deine Hand“ („I Want To Hold Your Hand“), das nach dem großen Beifall und dem rhythmischen Klatschen des Publikums noch mal als Zugabe wiederholt wurde. Das war ein Gute-Laune-Auftritt, der bestens zu dem sonnigen Wetter passte.