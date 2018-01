Kultur Junge Philharmonie der Ukraine startet im Dreivierteltakt ins neue Jahr

Wer eine Schwäche für Wiener Walzer hat, kam beim Konzert der Jungen Philharmonie der Ukraine im Rheinfelder Bürgersaal auf seine Kosten.

Nach der Unterwelt ging es direkt in die Welt der Wiener Walzer: Der zweite Teil des großen Neujahrskonzerts der Jungen Philharmonie der Ukraine im Bürgersaal war bis auf Offenbachs Ouvertüre zu „Orpheus in der Unterwelt“ eine reine Johann-Strauß-Gala. Diese bereits vierte Neujahrsgala in der Reihe der Meisterkonzerte Rheinfelden war mit weit über 300 Besuchern das quotenträchtigste, weil bestbesuchte Konzert dieses Zyklus.

Natürlich gehört der Walzerkönig zu einem Neujahrskonzert dazu wie die Neujahrsbrezel oder das Wiener Neujahrskonzert. Strauß ist und bleibt ein musikalischer Jungbrunnen. Ein erwartungsfrohes Publikum erlebte dies im charmanten Walzer „Rosen aus dem Süden“ und zwei populären Nummern aus der typischen Silvesteroperette „Die Fledermaus“. Anna Novosa, an der Krim geborene Sopranistin und als Solistin an der Staatsoper Lemberg tätig, schlüpfte in sündigem Rot mit Federboa („Ahs!“, „Ohs!“ und Pfiffe der Zuschauer) in die Rollen der Rosalinde und der kecken Adele. Zuvor sang sie Arien von Mozart, Verdi und Puccini mit leuchtendem Sopran, war aber von der Aussprache her nicht immer ganz gut zu verstehen.

Der Abend begann mit der Ouvertüre „Die schöne Galathée“ von Franz von Suppé, dem Wiener Offenbach, flott und schwungvoll dargeboten unter Leitung von Volodymyr Syvokhip. Wo dem Orchester aus der einstigen Habsburger Metropole der Wiener Schmäh abgeht, gleichen die jungen Musiker das durch flotte Tempi, Schwung und sichtbare Spielfreude wieder aus. Vor allem das Blech hat superb aufgespielt; fast schon ein choreografiertes Ballett war das Auf und Ab der drei Posaunen in den Strauß-Polkas. Auch die „Ha, ha, ha“-Einlage der Bläser und der elegant in der Luft gedrehte Schlägel des Paukisten in der Polka „Ohne Sorgen“ machten Spaß beim Zuhören und Zusehen. Hörbar im Element waren die Musiker auch in der Polka „Unter Donner und Blitz“, dem passenden Soundtrack zum Sturmtief Burglind.

Die aufgeführten Walzer waren klanglich vielleicht nicht unbedingt die Erfüllung aller Walzerträume, aber frisch, vital, unverbraucht dargeboten. Die Lemberger gehen die Sache mit Leichtigkeit an, darunter auch das Leib- und Magenbrot des Orchesters, die Slawischen Tänze von Dvorák, in denen sich wie beiläufig zeigte, dass böhmische Komponisten der Wiener Strauß-Familie in Tänzen kaum nachstehen. Bei diesem bunten Wunschkonzert-Mix mit Appetitanregern aus Opern und Operette wurde man keine Minute dieser Unterhaltungs-Meisterwerke überdrüssig. Selbstverständlich sitzt das Rheinfelder Publikum nicht wirklich in der ersten Reihe im Wiener Musikvereinssaal beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, wie Bürgermeisterin Diana Stöcker in ihrer Begrüßung glauben machen wollte; aber die Rheinfelder klatschen, wie die Wiener, genauso gern das „Stück für Publikum und Orchester“ (Meisterkonzert-Leiter Georg Mais), den Radetzky-Marsch mit, der als letzte Zugabe noch mal wiederholt wurde.