Rheinfelden Junge Kicker des FSV Rheinfelden bei Stadtmeisterschaften voll dabei

Der FSV trug seine dritte Junioren-Stadtmeisterschaft aus. Was es bei der Organisation alles zu beachten gilt.

400 Kinder und Jugendliche traten bei der dritten Junioren-Stadtmeisterschaft gegeneinander an sowie beim Dieter-Albrecht-Gedächtnis-Turnier 130 Alte Herren. Damit das reibungslos klappt braucht es zahlreiche Helfer vom Vereinsvorstand über Trainer und Schiedsrichter bis zu den Eltern.

Drei Tage Hochbetrieb

Drei Tage lang herrschte in der Fécamphalle großer Trubel. Am Freitagabend spielten acht Mannschaften der D-Jugend gegeneinander, wobei sich die Mannschaft aus Karsau auf den ersten Platz kämpfte, gefolgt von zwei Weiler Teams. Am Samstag spielte die E-Jugend und am Sonntag zeigten die G- und F-Junioren was sie konnten. Insgesamt traten in den verschiedenen Altersklassen 40 Mannschaften mit zehn Spielern gegeneinander an und wurden begeistert von ihren Eltern und Freunden angefeuert. Neben den Mannschaftswertungen wurden auch die besten Spieler, die besten Torschützen und die besten Torwarte ihrer Altersgruppe mit Sonderpokalen geehrt, und natürlich bekamen alle einen Teilnehmerpokal mit nach Hause.

Vorbereiten auf die Begegnung

„Auf der anderen Seite könnt ihr gegen die Wand spielen, aber nicht über die Garagentore“, wies Trainer Nicola Boccardo die neun- bis zehnjährigen Spielern der ersten Mannschaft FSV1 der E-Jugend in die Regeln vor Spielbeginn ein. „Diese Seite hat eine rotweiße Linie, hier gibt es Einwurf, aber ihr müsst den Ball einrollen.“ Ein Junge erkundigte sich, ob er mit dem Fuß oder der Hand den Ball einrollen soll und Boccardo erklärte, mit der Hand. Raus ging es aus der Kabine zum Aufwärmen vor dem Spiel gegen die Mannschaft SVN1 vom Nollinger Sportverein. Und das Spiel lief gut für den FSV. Das 1:0 konnte das Nollinger Team zwar noch ausgleichen, aber nahezu in der letzten Sekunde fiel das Siegestor für den FSV.

Spaß steht an erster Stelle

Boccardo, der bis letztes Jahr noch die Zweite Mannschaft vom FSV trainiert hat, begleitete die Mannschaft bei den Wertungsspielen gegen die neun gegnerischen Teams, erteilte Anweisungen vom Spielfeldrand und tröstete auch mal, wenn es nicht rund lief. „Hauptsache es macht Spaß, ohne Druck und ohne Verletzungen“, sagt Boccardo. Die Mannschaft FSV1 landete allerdings zum Schluss des Turniers nur auf dem siebten von zehn Plätzen. Vorne lag der SV Schopfheim, gefolgt vom Team FSV2 und einer Karsauer Mannschaft. „Die Jungs hatten Spaß und haben bis zum letzten Spiel alles gegeben. Das war eine gute Leistung“, sagte Boccardo und betonte: „Die Stadtmeisterschaften können nur Dank der Hilfe der Eltern vom Verein stattfinden. Ohne den Einsatz der Eltern wäre das nicht realisierbar.“

Schichtbetrieb bei Spielleitung

Mannschaften und Tore sagte FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna am Mikrofon auch selbst an. Auf sein Zeichen spielte ein Helfer bei einem Treffer Musik ein, ein anderer notierte Spielstand und Spielernummer. Ein weiterer Helfer wachte über die Zeit. Eine Schicht in der Spielleitung braucht vier Personen. Außer selbst die Moderation zu machen, hatten Da Rugna und der Vorstand des FSV in den vergangen Monaten noch einiges mehr zu organisieren, mitunter die zahlreichen Helfer, um so einen Event zu stemmen. Neben Kräften wie Rotes Kreuz oder Schiedsrichter brauchte es in den drei Tagen rund 50 Helfer, schätzte da Rugna. Einige machten mehr als eine Schicht bei der Bewirtung, beim Auf- und Abbau, in der Spielleitung oder beim Aufräumen der Kabinen.

Auch Alte Herren am Start

Der Samstagnachmittag war aber für die Alten Herren reserviert. Beim Dieter-Albrecht-Gedächtnisturnier traten acht Ü35-Mannschaften und fünf Ü50-Mannschaften an. Einen unschönen Moment gab es, als ein Spieler des SC Minseln nach einer roten Karte zu pöbeln anfing und die Polizei dazu gerufen werden musste. „Das ist sehr schade. Das ist kein Vorbild für den Sport und für die Kinder, die auch auf der Tribüne sitzen“, so Da Rugna. Beim Gedächtnisturnier triumphierten schließlich in beiden Altersgruppen die Mannschaften des FSV.