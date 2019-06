von Thomas Loisl Mink

Es war eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes: Zwei junge Männer haben sich sturzbetrunken das Auto eines Bekannten geschnappt, sind vom schweizerischen ins deutsche Rheinfelden gefahren, dort gegen eine Baum geprallt und dann abgehauen. Jetzt wurden sie am Jugendschöffengericht in Lörrach verurteilt.

Fondue, reichlich Whisky und Wodka

Die beiden, heute 21 und 22 Jahre alt, waren am 4. Februar 2018 von einem Bekannten, der in Rheinfelden (Schweiz) wohnte, eingeladen worden. Es gab Fondue, aber auch reichlich Whisky und Wodka. Als irgendwann die Zigaretten ausgingen, sagte der Gastgeber, er habe noch welche draußen im Auto, er werde sie gleich holen. So lange wollten die beiden aber nicht warten. Sie schnappten sich den Schlüssel und gingen selbst zum Auto. Plötzlich hatte der Ältere die Idee, eine Runde um den Block drehen. Der damals 20-Jährige hatte noch nie einen Führerschein gehabt, außerdem hatte er mehr als eine halbe Flasche Wodka getrunken.

Ohne Licht über den Autobahnzoll

Als sie im fahrenden Auto saßen, kam der Jüngere auf die Idee, sie könnten zurück ins badische Rheinfelden fahren, dort noch in eine Bar gehen. Ohne Licht fuhren sie über den Autobahnzoll, der Ältere, der gefahren ist, erinnerte sich daran, dass er alles verschwommen sah und manchmal den Randstein touchierte. Sie kamen bis zum Kreisverkehr B 316/Nollinger Straße. Dort verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, das Auto schleuderte aus dem Kreisverkehr, prallte gegen einen Baum und stürzte aufs Dach. Die beiden blieben so gut wie unverletzt.

Eigentümer hat inzwischen Polizei informiert

Der Jüngere kletterte aus dem Auto, sah dass der Ältere sich nicht alleine befreien konnte und half ihm, dann rannten sie davon. Er sei in ein Hochhaus am Fécampring in den 15. Stock gegangen und habe von dort beobachtet, was passiert, erzählte der Jüngere. Der Ältere ging wieder zurück ins schweizerische Rheinfelden, doch der Eigentümer des Autos war inzwischen bei der Polizei. „Irgendwann waren die beiden nicht mehr da. Später bin ich dann raus, da war auch mein Auto weg. Irgendwann kam die Polizei und sagte, dass mein Auto in Deutschland auf dem Dach liegt“, so der 58-Jährige. Er brachte den Älteren dazu, sich der Polizei zu stellen, was auch der Jüngere im Laufe des Tages tat.

Freundschaft einige Zeit auf Eis

Nach diesem Vorfall lag die Freundschaft einige Zeit auf Eis, inzwischen sind sie aber wieder gut miteinander. Der 58-Jährige unterstützt die beiden sogar dabei, Jobs zu finden. Er ist überzeugt, dass sich seit diesem Vorfall bei den beiden etwas bewegt hat, denn seither ist keiner der beiden, die mehrere Vorstrafen hatten, wieder straffällig geworden. Auch der Vertreter der Jugendgerichtshilfe schätzte die Freundschaft zu dem älteren Mann als positiv ein. Er meinte, sie suchen deswegen die Nähe zu Erwachsenen, weil sie von ihnen bekommen, was ihnen ihr Leben lang gefehlt habe, nämlich Unterstützung und Anerkennung.

Söhne aus schwierigem Elternhaus

Der Jüngere hat ein drogenabhängige Mutter, die häufig wechselnde Beziehungen hatte, der Ältere stammt aus einer Familie, wo der Vater die Mutter und die Kinder häufig geschlagen hat. Der Verteidiger sprach von „desaströsen familiären Verhältnissen“.

Beide haben Vorstrafen auf dem Kerbholz

Das Jugendschöffengericht verurteilte den Älteren zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung, wobei eine frühere Jugendstrafe von einem Jahr einbezogen wurde. Außerdem muss er 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Beim 21-Jährigen, der nur Beifahrer gewesen war, stellte das Gericht das Verfahren ein. Er wurde jedoch wegen einer anderen Sache verurteilt. Am 26. August 2017 war er sturzbetrunken heim gelaufen und hatte in einem Garten randaliert. Gegen die alarmierte Polizei hat er sich massiv gewehrt und die Beamten beleidigt. Das Gericht verurteilte ihn zu 60 Arbeitsstunden.