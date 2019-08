von Horatio Gollin

Sechs Tage trafen sich beim vierten internationalen Jugendcamp Jugendliche aus Rheinfelden, Fécamp, Mouscron, Neumarkt und Vale of Glamorgan zur Pflege der Städtepartnerschaft. Im Mittelpunkt des abwechslungsreichen Programms stand ein Kunstprojekt unter dem Motto „Zeichen der Freundschaft setzen“.

Roter Drache spuckt Flammen

Ein roter Drache spuckt einen Flammenstrahl, in dem in blauen Lettern das Wort „Croeso“ geschrieben steht. „Croeso ist Walisisch für Willkommen“, erklärt die 16-jährige Waliserin Nikita, die zusammen mit dem 14-jährigen Isaac das Kunstwerk auf ein naturbelassenes Brett aufmalt. Nikita erklärt, dass ein roter Drache auch auf der walisischen Flagge prangt. Daneben werden von anderen Jugendlichen vor der Kunstküche im Hertener Sankt Josefshaus weitere Bretter bemalt, die schließlich als Stelen aufgestellt werden können. Die Kunstaktion ist Teil des Jugendcamps, das im Rahmen der Städtepartnerschaft veranstaltet wird. Nikita und Isaac kommen aus dem mit Rheinfelden verschwisterten Vale of Glamorgan in Wales.

Zeichen der Freundschaft setzen

Das Motto der von Christina Kuhn von der Kunstküche geleiteten Kunstaktion lautet „Zeichen der Freundschaft setzen“. Das Kunstprojekt ist an drei Tagen das zentrale Vormittagsprogramm für die Jugendlichen aus fünf europäischen Ländern, die am Dienstag und Mittwoch in der Hertener Kunstküche werkeln. Jede Stadt soll eine Stele bekommen. Andere Jugendliche bemalen handtellergroße Steine mit Symbolen, die für die fünf Partnerstädte, Freundschaft oder Frieden stehen. „Jeder Teilnehmer bekommt einen Stein als Erinnerung mit nach Hause“, sagt Behringer. Eine dritte Gruppe erstellt Schablonen für Wappen und Symbole der Partnerschaft, mit denen am Donnerstag die Jugendlichen die Innenstadt mit temporären Kunstwerken aus Kreidespray schmücken wollen.

Quartier im Werner-Mennicke-Haus

Die Jugendlichen waren schon am Sonntag angereist und hatten Quartier im Werner-Mennicke-Haus auf dem Rührberg bezogen. Jeweils von zwei Betreuern begleitet, nehmen sieben Jugendliche aus dem südtiroler Neumarkt, sechs Jugendliche aus dem französischen Fécamp, sechs aus Vale of Glamorgan, fünf aus Rheinfelden und vier aus Mouscron am vierten internationalen Jugendcamp teil. Im Werner-Mennicke-Haus sind zwischen vier bis sieben Jugendliche in den Zimmern untergebracht.

Menschen aus Kulturen kennenlernen

„Ich war mit der Grundschule schon mal da und möchte Leute aus anderen Ländern und Kulturen kennenlernen“, erklärt der 14-jährige Lukas aus Neumarkt, was ihn am Jugendcamp gereizt hat. Die ebenfalls 14-jährige Lisa aus Neumarkt sagt: „Mir hat besonders gefallen, dass wir ein Kunstprojekt machen.“ Das bisherige Programm kommt bei beiden gut an. Zusammen mit dem 18-jährigen Brandon aus Mouscron gestaltet der 16-jährige Théotime aus Fécamp eine Stele, auf der in Deutsch, Französisch und Englisch „Das Zusammentreffen“ stehen soll. Théotime lernt schon seit sechs Jahren Deutsch und war schon im vergangenen Jahr in Rheinfelden. Er erzählt, dass die Jugendlichen die Abende im Werner-Mennicke-Haus mit landestypischen Spielen selbst gestalten.

Dichtes Programm in sechs Tagen

An sechs Tagen ist für die Jugendlichen ein dichtes Programm geplant. Neben dem Kunstprojekt fanden ein Begrüßungstreffen mit OB Klaus Eberhardt im Rathaus und eine Erkundungstour durch die beiden Rheinfelden statt. Die Jugendlichen zeigten sich sehr beeindruckt vom Besuch der Erste-Weltkrieg-Gedenkstätte Hartmannswillerkopf in den Vogesen. Ein Nachmittag mit den Freundeskreisen stand an und an zwei Nachmittage gab es ein großes Freizeitangebot zur Wahl, das vom Besuch der Tschamberhöhle bis zu Rafting bei Huningue reichte.

Am Freitagabend steigt die große Abschlussparty im Jugendhaus, bevor das Jugendcamp am Samstag endet. „Nächstes Jahr findet wieder ein Jugendcamp in Fécamp statt“, konnte Behringer schon ankündigen.