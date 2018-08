von SK

Herten – Die Polizei wurde am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr wegen eines Streits unter Kindern zum Schulhof der Schillerschule gerufen. Nach Sachlage soll es dort zwischen drei zwölf, 13 und 14 Jahre alten Kindern zunächst zum verbalen Streit gekommen sein. Hierbei soll der Zwölfjährige die beiden anderen schikaniert und geärgert haben, sodass es schließlich zu einer Rangelei unter den Dreien kam. Der Zwölfjährige soll die beiden anderen Jungs beleidigt und bedroht haben. Schließlich entzog er sich der Rangelei, nahm einen großen Stein und warf damit die Glaseingangstüre der Schule ein. Anschließend trat er noch gegen ein geparktes Auto und verließ das Schulgelände. Am Auto entstand kein Sachschaden, die Höhe des entstandenen Schadens an der Scheibe ist nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein