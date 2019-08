von Claudia Gempp

„Trois, deux, un; three, two, one; drei, zwei, eins und Wasser marsch.“ Mit diesem mehrsprachigen Kommando machten in Begleitung von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und ausgestattet mit etlichen Eimern Wasser die 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des vierten internationalen Jugendcamps 2019 bei strahlender Sonne auf der Rathaustreppe ein ungewöhnliches Kunstprojekt sichtbar.

Namen, Wappen und andere Botschaften

Erst auf der nassen Treppe waren die Namen der Partnerstädte Vale of Glamorgan, Neumarkt, Fécamp und Mouscron, deren Wappen und andere Botschaften der Freundschaft zu lesen, passend zum Motto der Aktion „Zeichen der Freundschaft setzen“.

„Rainworks“ heißt diese Street-Art-Kunst

„Rainworks“ nennt sich die Street-Art-Kunst, bei der die Motive mit Sprühkreide und „Couleurs invisibles“ (unsichtbare Farben) mittels Schablonen aufgebracht werden. Zu sehen sind sie erst bei Regen und nur für etwa zwei bis drei Monate. Dies soll gleichzeitig symbolisieren, dass die Botschaft der Freundschaft „verblasst“, wenn man sich nicht aktiv dafür einsetzt.

Hier ist das Kunstwerk mit dem Namen der Rheinfelder Partnerstädte zu sehen, nachdem es bespritzt worden ist. | Bild: Claudia Gempp

Ähnliche Botschaften auch andernorts

Ähnliche Botschaften sind auch in der Innenstadt, dem Garten der Freundschaft, auf der Rheinbrücke und anderen interessanten Orten der Stadt platziert worden, berichtet Andreas Kramer, Leiter des Jugendreferats. Gefertigt wurde das Kunstprojekt in Kooperation mit Christina Kuhn von der Kunstküche Herten (wir berichteten), und dafür haben die jungen Leute, die aus den Partnerstädten in Rheinfelden zu Gast waren, „drei Tage lang hart gearbeitet“, lobte der Oberbürgermeister.

Sie vermitteln wichtige Botschaften

Bei dem Projekt ging es darum, dass die Jugendlichen ihre Gedanken zu den Themen Versöhnungsarbeit, Erinnerungskultur, Freundschaft, Länder/Nationen und Städtepartnerschaft in einfachen Botschaften formulieren, was ihnen auf beeindruckende Weise gelungen ist.

Zwei weitere Kunstprojekte auf dem Programm

Außerdem präsentierten die Jugendlichen zwei weitere Kunstprojekte, die in diesem Rahmen entstanden sind, um, so Jugendreferatsleiter Andreas Kramer, „die Verbundenheit zwischen den Partnerstädten auszudrücken“. Dazu gehörten die nach eigenen Ideen gestalteten fünf Holzstelen, die getauscht werden, so dass jede Gruppe die von einer anderen Partnerstadt mitnehmen und bei sich aufstellen kann.

Jeder darf einen kleinen Stein mitnehmen

Mitnehmen kann jeder auch einen der ebenso mit Freundschaftssymbolen bemalten kleinen Steine, die rechts und links der Rathaustreppe aufgereiht waren. Beim Abschlussabend am Samstag seien die Steine Teil eines indianischen Friedenslieds, berichtete Jugendreferentin Stefanie Behringer, denn „wir leisten auch ein Stück Friedensarbeit“.

Länderabende waren auch Höhepunkte

Zu den weiteren Programm-Höhepunkten des Jugendcamps gehörten außerdem Länderabende, bei der jede der Städte sich und das eigene Land sowie dessen Kultur vorstellte. Sehr eindrücklich wirkte ein Ausflug zur Gedenkstätte Hartmannweilerkopf im Elsass. Gemütlicher und lustiger wurde es bei einem Begegnungsnachmittag mit den Freundeskreisen auf dem Tutti-Kiesi-Areal.