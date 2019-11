von Roswitha Frey

Als Konzert von jungen Menschen für junge Menschen war der Abschluss-Abend der Reihe „Fest der Chöre“ am Mittwoch in der Christuskirche überschrieben. Bezirkskantor und Kirchenmusikdirektor Rainer Marbach hatte mit seinem Schopfheimer Kollegen Christoph Bogon für dieses Projekt 16 Sänger sowie zehn Streicherinnen und Bläser aus dem Evangelischen Kirchenbezirk zusammengebracht.

Probe bei Musizierfreizeit

Während einer Sing- und Musizierfreizeit in Todtnauberg hatten sich der Chor, der sich aus den Young Voices sowie Mitgliedern der evangelischen Kantorei Rheinfelden zusammensetzte, und das Orchester formiert und das Programm einstudiert. Zum Auftakt spielten die jugendlichen Streicherinnen, die von der Orchesterleiterin und Cellistin Ceciel Strouken sehr engagiert angeführt wurden, Mozarts Kleine Nachtmusik. Diese Serenade in G-Dur KV 525, erklang straff und federnd in jugendlicher Frische, voller Leichtigkeit und Schwung.

Die zahlreichen Zuhörer hatten ihre Freude an dem serenadenhaft beschwingten Streicherklang, der Sorgfalt und Spielfreude, mit der sich die jungen Musikerinnen diesem Mozart widmeten. Der Allegro- und Rondosatz versprühte viel Elan und melodischen Klangcharme, und in der Romanze und im Menuett erfreute das Streicher-Ensemble durch fein und durchsichtig gespielte Stimmen und gut ausgebildete Streicherkultur.

Bemerkenswertes Talent an der Oboe

Begleitet von Rainer Marbach am Blüthner-Flügel, beeindruckte Matthias Ramm an der Oboe in einem Scherzetto von Harold Darke mit lebhaftem und technisch sicherem Spiel: ein bemerkenswertes Oboentalent! Als große Talente erwiesen sich auch Salome Essberger an der Violine und Rahel Essberger am Cello in zwei Sätzen aus Händels F-Dur-Sonate.

Sakrales Hauptwerk des Abends war das Gloria D-Dur des italienischen Barockmeisters Antonio Vivaldi für Soli, Chor, Streicher, Oboe, Trompete und Basso continuo. Marbach dirigierte mit Intensität dieses glanzvolle Kirchenmusikwerk, Bogon übernahm souverän den Continuo-Part an der Orgel. Strahlende Freude und jubelnden Glanz verbreiteten der Chor und die Instrumentalisten im Eingangssatz „Gloria in excelsis deo“. Die Young Voices, verstärkt durch Sänger der evangelischen Kantorei, sangen diesen Lobpreis sehr klangschön. Eindrücklich gestalteten sie die gewichtige Stelle „Et in terra“ – und Friede auf Erden. Im Satz „Gratias agimus“ beeindruckte der Chor durch Klarheit im Stimmengeflecht und das „Domine Fili“ wurde bewegt im Chorklang und Ausdruck gesungen.

Exquisit singende Solistinnen

Für die solistischen Parts hatte man in der Sopranistin Elisabeth Birgmeier und der Mezzosopranistin Franziska Buttgereit zwei exquisit singende Solistinnen. Im Duett „Laudamus te“ bezauberten sie mit Stimmen voller Anmut und Grazie. In sanft wiegendem Klang sang Elisabeth Birgmeier mit lyrischem Sopran die Arie „Domine deus“, umrankt vom Klang der Solovioline. Im Alt-Solo „Domine Deus, Agnus Dei“ zusammen mit dem Chor sang Franziska Buttgereit ergreifend schön.

Vokal und instrumental strahlte dieses Gloria von Vivaldi auch in den abschließenden Chorsätzen feierlichen und festlichen Charakter aus, wozu neben der Chorformation auch die sehr akzentuiert spielenden Streicherinnen sowie Matthias Ramm an der Oboe und Sinan Saadaoui an der Trompete beitrugen, die gelungene bläserische Akzente setzten.