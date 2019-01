von Elena Borchers

Die Musikschule richtet am Sonntag, 3. Februar, den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" aus. Dabei werden 38 Teilnehmer aus dem Kreisgebiet von zwölf professionellen Juroren bewertet. Die Musikschule Rheinfelden richtet den Wettbewerb im dreijährigen Wechsel mit Lörrach und Weil am Rhein aus. Für Leiter Bernward Braun, der vor fast genau einem Jahr von von der Musikschule Mittleres Wiesental nach Rheinfelden wechselte, ist es eine Premiere.

Es gibt verschiedene Vorgaben fürs Programm

Schon seit Monaten laufen bei der Musikschule die Vorbereitungen für den Wettbewerb. Anmeldefrist für die jungen Musiker zwischen sieben und 21 Jahren war der 15. November 2018. Bei der Anmeldung, die seit einigen Jahren online abgewickelt wird, schicken die Teilnehmer die Stücke mit, die sie vortragen möchten. „Wir müssen das Programm dann überprüfen, denn es gibt verschiedene Vorgaben“, erklärt Bernward Braun.

Stücke müssen aus mehreren Epochen stammen

So müssen die Stücke etwa aus mehreren Epochen stammen sowie schnelle und langsame Passagen enthalten. Wenn alle Anmeldungen eingetroffen sind, erstellt die Verwaltung der Musikschule einen Zeitplan der Auftritte. Außerdem müssen die Juroren angeworben werden. „Diese kommen teilweise von weiter her, etwa aus Karlsruhe oder vom Bodensee“, so Braun. „Es ist wichtig, die Juroren sorgfältig auszuwählen, denn die Teilnehmer haben ein sehr hohes Niveau, und darum müssen auch die Juroren, sowohl musikalisch als auch pädagogisch, sehr gut sein.“ Laut Braun ist der Aufwand für die Musikschule vor allem organisatorischer Natur, finanziell wird sie von der Sparkasse und dem Kreis unterstützt.

Nur eine Anmeldung für die Kategorie Popgesang

In diesem Jahr stellen sich Musiker in den Kategorien Streicher, Bläser Duo, Ensembles und Kammermusik vor. Auch die Kategorien Popgesang (bis 27 Jahre), besondere Instrumente (etwa Barama oder Tabla) und Musik der Renaissance waren angeboten. Für Popgesang gab es nur eine Anmeldung, darum wurde der Teilnehmer zu Jugend musiziert nach Freiburg geschickt, für die anderen beiden Kategorien gab es keine Anmeldungen.

Kooperation mit dem Landkreis Waldshut

Um genügend Musiker für die anderen Kategorien zu bekommen, kooperiert die Musikschule mit dem Landkreis Waldshut, wo der Wettbewerb einen Tag früher, am Samstag, 2. Februar, ausgerichtet wird. Generell habe sich die Zahl der Teilnehmer beim Regionalwettbewerb (es gibt auch Landes- und Bundeswettwerbe) in den vergangenen zehn Jahren deutlich verringert, erzählt Bernward Braun. Er hat bisher zwar noch keinen der Wettbewerbe ausgerichtet, saß aber bereits in der Jury. Das Niveau der Teilnehmer habe sich im gleichen Zeitraum jedoch deutlich gesteigert. „Heute melden sich eigentlich nur noch Musiker an, die davon ausgehen, wirklich viele Punkte zu erreichen.“

Gemeinsames Konzert der Preisträger

Wer sich vom musikalischen Niveau der Teilnehmer überzeugen möchte, kann das am Sonntag, 24. Februar, 10 Uhr, im Haus Salmegg tun. Dann geben die Preisträger des Regionalwettbewerbs ein gemeinsames Konzert.

Die letzte große Neuheit für Braun in Rheinfelden

Für Bernward Braun ist "Jugend musiziert" die letzte große Neuheit, die er in Rheinfelden erstmals mitmacht, wie er es formuliert. Ansonsten habe er in dem Jahr, in dem er das Amt des Leiters nun schon ausfüllt, mittlerweile alles einmal gesehen, was es zu sehen gebe. Sein Fazit ist sehr positiv: „Ich wurde sehr herzlich von den Kollegen und dem Vorstand aufgenommen.“ Er habe eine gut laufende Musikschule übernommen und wolle diese gut weiterführen.

40 Lehrkräfte unterrichten 1500 Musikschüler

Derzeit unterrichten dort 40 Lehrkräfte rund 1500 Musikschüler (Stichtag). Große Fachbereiche sind Klavier und auch Oboe, was eine Besonderheit ist, da das Blasinstrument an anderen Musikschulen eher wenig Bedeutung hat. Auch der Elementarbereich mit der musikalischen Früherziehung und Unterricht an 16 Kindergärten komme sehr gut an, so Braun.

Sinfonieorchesterprojekt für April geplant

Für die Zukunft hat der Musikschulleiter noch einiges vor, so möchte er zum Beispiel die Kooperation mit den Musikvereinen und dem Jugendhaus stärken. Zudem startet in drei Wochen ein großes Sinfonieorchesterprojekt mit etwa 50 Musikschülern, Vereinsmitgliedern, ehemaligen Schülern und weiteren Musikern. Der Auftritt ist für April geplant. Außerdem plant Braun, „früher oder später“ auch Kurse im Bereich Musikproduktion und Musik mit digitalen Medien anzubieten.