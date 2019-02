von Martin Eckert

Degerfelden – Bei der 120. Hauptversammlung kam es zu einem Wechsel an der Spitze der Feuerwehrabteilung Degerfelden. Aus gesundheitlichen Gründen hatte Jörg Deutsch im vergangenen Jahr sein Amt als Abteilungskommandant niedergelegt, nachdem er von 2007 bis 2016 als stellvertretender und ab 2016 als Abteilungskommandant die Geschicke der Wehr geleitet hatte.

Verabschiedung folgt noch

Er konnte nicht an der Versammlung teilnehmen, lies aber einen Brief an die Kameraden verlesen. Die Verabschiedung soll nachgeholt werden. Als Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter Frank Fröhle gewählt. Er hatte bereits interimsmäßig die Führung der Abteilung übernommen. Zu seinem Nachfolger als Stellvertreter wurde in Abwesenheit Udo Stöcklin gewählt.

Übungen mit Hertener Kameraden

Auch in der Jugendfeuerwehr kam es zu einem Wechsel. Aus beruflichen Gründen stellten die Jugendgruppenleiter Florian Rinderlin und Adrian Asal ihre Ämter zur Verfügung. Die Nachfolge übernahm Vivien Pazmany. Allerdings werden die Übungen der Jugendfeuerwehr zukünftig gemeinsam mit der Abteilung Herten abgehalten, um alle Beteiligten zu entlasten und die Zusammenarbeit der beiden Abteilungen weiter zu intensivieren. In Michael Birlin und Friedhelm Meier wurden zwei altgediente Kameraden mit Erreichen des 65. Lebensjahrs in die Altersmannschaft verabschiedet.

Abteilung leistet 3743 Stunden

Fröhle konnte in seinem Bericht auf ein ereignisreiches Jahr mit 18 Einsätzen zurückblicken. In Erinnerung bleiben laut seinen Worten sicher der Dachstuhlbrand eines Blockheizkraftwerks in Herten und der Absturz eines Kleinflugzeuges nahe der Autobahn. Insgesamt leistete die Feuerwehrabteilung 3743,5 Stunden.

MTW mit Gebtriebeschaden

Der Mannschaftstransportwagen (MTW) musste im November wegen eines Getriebeschadens außer Dienst genommen werden. Für 2019 hofft man daher auf ein neues Fahrzeug. Für lückenlosen Probenbesuch wurden acht Mitglieder der Abteilung ausgezeichnet. „Die Kameradschaft kam bei diversen Ausflügen und sonstigen Anlässen nicht zu kurz“, sagte Fröhle.

25 Anlässe beim Nachwuchs

Rinderlin und Asal konnten in ihrem Bericht der Jugendfeuerwehr auf 25 Anlässe zurückblicken. Neben den Übungen, bei denen die Feuerwehrtechnik im Vordergrund stand, gab es gemeinsame Ausflüge, ein Spielelauf und ein Indiacaturnier.

Lob von der Ortsvorsteherin

Dietmar Müller, Kommandant der städtischen Wehr, der auch als Wahlleiter fungierte, dankte der Abteilung für ihre Arbeit und kündigte an, für weitere fünf Jahre als Kommandant der Gesamtwehr kandidieren zu wollen. „Der Blick auf den Jahresbericht hat gezeigt welche Bedeutung die Feuerwehr für uns alle hat“, lobte Ortsvorsteherin Karin Reichert Moser. Anlässlich der 120. Versammlung hatte sie etwas im Archiv gestöbert und erzählte ein paar Geschichten aus der Anfangszeit der Wehr.

Karlfrieder Vollmer 50 Jahre dabei

Schließlich gab es noch eine besondere Ehrung. Für 50 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehrabteilung wurde Karlfrieder Vollmer ausgezeichnet.

Zur Abteilung: 26 aktive Wehrmänner sind in der Feuerwehrabetilung Degerfelden im Einsatz, elf gehören zur Altersmannschaft und sechs Jugendliche sind dabei.