von Petra Wunderle

Frau Müller, wie ist es zu dieser prekären Lage gekommen?

Bereits vor zwei Jahren, als turnusgemäß Wahlen anstanden, haben fünf Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt angekündigt. Wir haben uns dann alle nochmals zur Wahl gestellt, in der Hoffnung, dass sich in dieser Zeit neue Frauen finden, die im Verein Verantwortung übernehmen. Doch dem war nicht so.

Wer genau hört denn auf, und warum?

Aus Adelhausen sind das Maria Sigrist, zuständig für die Organisation, Kassiererin Christa Winkler und Beisitzerin Brigitte Mack. Aus Eichsel ist es Beisitzerin Regina Oldenburg und ich als Vorsitzende. Der Hauptgrund, warum wir nicht mehr kandidierten, ist unser Alter. Wir sind der Ansicht, dass es jetzt an der Zeit ist, dass jüngere Frauen die Nachfolge antreten, ein Generationswechsel soll vollzogen werden.

Hat der St. Elisabethenverein denn überhaupt genügend Mitglieder, die ein solches Amt bekleiden können?

Ja. Wir zählen rund 200 Frauen, viele davon sind viel jünger als wir. Wir Älteren würden die Jüngeren auch in ihrer Arbeit unterstützen, das ist selbstverständlich, bei uns wird niemand ins kalte Wasser geworfen.

Sagen Sie, sind die Ämter mit viel Arbeit verbunden?

Ich kann aus eigener Anschauung sagen, dass das nicht so ist. Wenn jeder seinen Posten macht, klappt es reibungslos. In erster Linie unterstützen wir finanziell die Sozialstation in Rheinfelden. Das Geld erwirtschaften wir durch die Beiträge der Mitglieder, durch Spenden und den jährlichen Seniorennachmittag. Wir besuchen unsere älteren Mitglieder an Geburtstagen und sammeln am Erntedankfest Lebensmittel für den Tafelladen. Wir unternehmen jedes Jahr einen Ausflug. Zudem ist die Spielgruppe für Kinder unter drei Jahren unserem Verein angegliedert.

Was ist Ihre persönliche Bitte?

Sollte es zum Äußersten kommen, geht etwas ganz Wertvolles in unseren beiden Dinkelbergdörfern verloren. Jeder kommt vielleicht mal in die Lage, dass er Hilfe braucht. Wir als Elisabethenverein sind mit ein Garant dafür, dass die Sozialstation und das fürsorgliche Miteinander auch weiterhin Bestand haben. Bitte meldet Euch!

Fragen: Petra Wunderle